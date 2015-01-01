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  • Farmers Will No Longer Have To Give Land Ownership Certificate To Sell Paddy At The Purchasing Center

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राहत:क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए किसानों को अब नहीं देना होगा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र

पटना22 मिनट पहले
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  • जमानत देकर धान खरीद के लिए सीसी लिमिट ले सकते हैं डिफाॅल्टर पैक्स

किसानों काे अब सरकारी क्रय केन्द्र पर धान बेचने के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहकारिता विभाग में अलग से निबंधन कराने से छूट देने के बाद सरकार ने नई व्यवस्था की है। इसी के साथ डिफाॅल्टर पैक्स को भी राहत दी गई है। पैक्स के नए अध्यक्ष जमानत देकर धान खरीद के लिए सीसी लिमिट ले सकते हैं।

जमानत के रूप में वह चावल के बदले मिलने वाली राशि भी दे सकते हैं। यह घोषणा गुरुवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विजेंद्र यादव और सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त प्रेसवार्ता में की। कहा कि पहले एलपीसी के चक्कर में नहीं पड़ने के लिए रैयत वाले किसान भी गैर रैयत बनकर धान बेचते थे। ऐसे में गैर रैयत किसानों की संख्या बढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि सरकार 17 फीसदी नमी वाला धान ही खरीदती है लिहाजा किसान धान सुखाकर लाएं। दोनों मंत्रियों ने कहा कि धान खरीद को लेकर सरकार सजग है। प्रतिदिन जिलाधिकारी के साथ इसकी समीक्षा की जाती है। किसानों को 48 घंटे और एजेंसियों को 72 घंटे में हर हाल में भुगतान कर देना है। मंत्रियों ने कहा कि खरीद अभियान 31 मार्च तक चलेगा, लेकिन विभाग का प्रयास है कि 15 फरवरी तक लक्ष्य पा लिया जाए।

धान की खरीद समय पर शुरू हो गई है और अबतक दो लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। खरीद के लिए 5826 केंद्र बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस बार खरीद लक्ष्य की सीमा बढ़ाकर 45 लाख टन कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैयत किसान से 200 की जगह 250 क्विंटल और गैर रैयत से 75 की जगह सौ क्विंटल तक धान खरीद का निर्देश दिया है।

इस आधार पर विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिया है। प्रेसवार्ता में खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार और निबंधक सहयोग समितियां राजेश मीणा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा- दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का बिहार में कोई असर नहीं

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में किसानों से धान की खरीद तेजी से हो रही है। यहां कोई समस्या नहीं है। वे गुरुवार को जदयू कार्यालय परिसर में मीडिया से मुखातिब थे। उनसे पूछा गया था-’दिल्ली में किसानों का आंदोलन बहुत लंबा खिंचता जा रहा है?’ नीतीश ने कहा-’यहां पर तो आप देख लीजिए। बाहर क्या चल रहा है और यहां कितनी तेजी से धान की खरीद हो रही है।

यहां कोई समस्या नहीं है।’ इससे पहले उन्होंने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की; उनसे बात की। जदयू अध्यक्ष ने कहा-हमारी पार्टी के पश्चिम बंगाल के लोग आए हुए थे, लेकिन चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई। पार्टी के साथी हमसे मिलने की इच्छा रखते हैं। कोरोना के दौर में आवास पर यहां की तरह मिल पाना संभव नहीं है, सो हम यहीं (कार्यालय में) आ जाते हैं।

नीतीश ने कहा-हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। 26 दिसंबर को मीटिंग है, 27 को इसकी डिटेल मीटिंग होगी। इस दौरान जदयू के प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ.अशोक चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) आरसीपी सिंह, विधान पार्षद संजय झा के अलावा संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी आदि उपस्थित थे।

नई तकनीक का इस्तेमाल कर करें कचरा प्रबंधन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कचरों के सही इस्तेमाल के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो। बिहार में भी कचरा के सदुपयोग के लिए कुछ जगहों पर जीविका दीदियों द्वारा मॉडल को अंजाम दिया जा रहा है। देश के अन्य जगहों पर भी हो रहे ऐसे बेहतर मॉडलों का अध्ययन कर इस संबंध में बिहार में भी काम किया जाए। इससे पर्यावरण संतुलित रहेगा और इसका सीधा असर लोगों के बेहतर जीवन के रूप में सामने आएगा।

वे 7 निश्चय पार्ट-2 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग से योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव आनंद किशोर, मनीष वर्मा एवं अनुपम कुमार, अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद, बुडको के एमड रमन कुमार भी थे।

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