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पटना में दिनदहाड़े गोलीबारी:पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने महिला समेत दो लोगों को मारी गोली, गंभीर हालत में घायल PMCH में भर्ती

पटना38 मिनट पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।
  • पटना का पश्चिमी इलाका एक बार फिर से अशांत हुआ
  • जिस महिला को गोली लगी है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है

पटना का पश्चिमी इलाका एक बार फिर से अशांत हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां आपराधिक वारदातें हो रहीं हैं। इसी क्रम में सोमवार को नौबतपुर में फिर से गोलीबारी हुई। इसमें एक महिला समेत दो लोगों को गोली मार दी गई। दोनों की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए PMCH लाया गया है। वारदात पटना के नौबतपुर थाना के तहत परसा गांव की है। गोलीबारी के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वारदात स्थल के पास मौजूद लोगों में भगदड़ की स्थिति बन गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद नौबतपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची।

महिला की नहीं हो पाई है पहचान

जिस महिला को गोली लगी है, उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। जबकि, युवक की पहचान हो गई है। उसका नाम अस्मित है। महिला और अस्मित को गोली क्यों मारी गई? इसके पीछे की वजह क्या है? अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। थानेदार के अनुसार उनकी टीम वारदात स्थल पर तब पहुंची, जब दोनों घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। गोली मारने वाले भी फरार हो चुके थे। अब पुलिस टीम इस केस की जांच कर रही है। फुलवारी शरीफ के ASP मनीष कुमार भी वारदात स्थल पर जांच करने के लिए पहुंच गए हैं। अब पुलिस की जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। कुछ दिनों पहले ही अपराधियों ने दानापुर कोर्ट जा रहे वकील के प्राइवेट मुंशी को सुबह के वक्त में गोली मार दी थी। यह वारदात भी नौबतपुर थाना के तहत हुई थी।

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