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नई बहाली की तैयारी:राज्य के शहरी निकायों में साढ़े 5 हजार पदों पर होगी बहाली, गर विकास एवं आवास विभाग तैयार कर रहा खाका

पटनाएक घंटा पहले
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राज्य के शहरी निकायों में करीब साढ़े 5 हजार पदों पर नई बहाली की तैयारी है। राज्य में 117 नए शहरी निकाय के गठन से इन पदों की जरूरत है। इनमें एक्जीक्यूटिव अफसर, सिटी मैनेजर, लिपिक संवर्ग के पद, सफाई से जुड़े पद जिसमें सुपरवाइजर से लेकर सफाईकर्मी तक के पदों का खाका नगर विकास एवं आवास विभाग तैयार कर रहा है।

किस पद पर कितने लोगों की तैनाती की जरूरत पड़ेगी, इसका प्रारूप तैयार हो रहा है। पदों की संख्या पूरी तरह चिन्हित हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद से स्वीकृति ली जाएगी और फिर बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। इनमें कुछ पदों पर संविदा पर भी बहाली होनी है। राज्य सरकार ने 160 नए नगर निकायों के गठन, उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार की मंजूरी दी।

इसके तहत 5 नगर परिषद बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, समस्तीपुर और सासाराम को नगर निगम बनाया गया है। पटना, बिहारशरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, छपरा पहले से नगर निगम हैं। सीतामढ़ी को भी नगर निगम बनाया गया है। राज्य में निगमों की संख्या 18 हो गई है।

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