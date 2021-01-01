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वैक्सीनेशन:आज से 22 प्राइवेट और 45 सरकारी अस्पतालों में लगेगा कोरोना का टीका

पटनाएक घंटा पहले
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  • वैक्सीन लगवाने के लिए 80 फ्रंटलाइनर्स ने कराया रजिस्ट्रेशन

सोमवार से 22 प्राइवेट और 45 सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका स्वास्थ्यकर्मियों को लगेगा। अबतक पटना में 49,229 स्वास्थ्य कर्मी टीका के लिए रजिस्ट्रेशन का चुके हैं। इसमें 43,254 राज्य के स्वास्थ्य कर्मी हैं, जबकि 5975 केंद्र सरकार के। स्वास्थ्य कर्मियों का बीच में टीका के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। पर फिर रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जा रहा है।

पटना में अभी तक 10477 स्वास्थ्य कर्मी टीका ले चुके हैं, जबकि टारगेट 17786 का था। पटना में टीकाकरण 60 फीसदी के करीब पहुंच गया है। इसे और बढ़ाने के लिए सोमवार से टीका केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। फंर्टलाइनर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई थी, जो रविवार को खत्म हो गई।

कर्मियों को रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि बढ़ेगी या नहीं अभी वैसे कुछ गाइडलाइन नहीं मिली है। वैसे अभी तक 80 हजार फ्रंटलाइनर्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को 10 फरवरी तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके बाद गाइडलाइन मिलने पर फ्रंटलाइनर्स का टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। फ्रंटलाइनर्स जैसे पुलिस, पारा मिलेट्री, नगर निगम के कर्मचारी आदि को टीका देने की व्यवस्था उनके अस्पताल में की जाएगी। यदि उनके विभाग में व्यवस्था नहीं होने पर उन्हें टीका केंद्र बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराना होगा।

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