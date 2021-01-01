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कोरोना पर जीत का टीका:फ्रंटलाइन वाॅरियर्स को छह से लगेगी वैक्सीन, दूसरा चरण में 1.99 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन

पटनाएक घंटा पहले
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अबतक राज्य में 1.99 लाख फ्रंटलाइन वाॅरियर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिसमें 1.65 लाख पुलिसकर्मी हैं। - Dainik Bhaskar
अबतक राज्य में 1.99 लाख फ्रंटलाइन वाॅरियर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिसमें 1.65 लाख पुलिसकर्मी हैं।

राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत 6 फरवरी से होगी। यह चरण फ्रंटलाइन वाॅरियर्स के लिए तय है। फ्रंटलाइन वाॅरियर्स को 7 फरवरी तक टीके के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन की अवधि 25 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी है। विभाग ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की अवधि को 10 से घटाकर 5 फरवरी कर दिया है।

कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड राज्य के हेल्थ वर्कर्स की कोरोना टीका लेने की धीमी रफ्तार को देखते हुए विभाग ने रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के सूत्रों का कहना है कि पूर्व में फ्रंटलाइन वाॅरियर्स का टीकाकरण 15 फरवरी से करने पर सहमति बनी थी। लेकिन केंद्र के निर्देश के बाद में इसमें संशोधन किया गया। अब टीकाकरण 6 से ही शुरू होगा। अबतक राज्य में 1.99 लाख फ्रंटलाइन वाॅरियर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिसमें 1.65 लाख पुलिसकर्मी हैं।

ये हैं फ्रंटलाइन वाॅरियर्स
पुलिस, मिलिट्री, आर्म्ड फोर्स, होमगार्ड, गृह कारा, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, राजस्वकर्मी एवं नगर निकाय के सफाईकर्मी।

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