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आसान हाेगा सफर:गंगा पाथवे सात जगहों पर शहर से जुड़ेगा, अगस्त तक दीघा से एनएन सिन्हा के बीच हो जाएगा चालू

पटनाएक घंटा पहले
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दीघा के पास जेपी सेतु, अटल पथ, एम्स एलिवेटेड और गंगा पाथवे की होगी रोटरी। - Dainik Bhaskar
दीघा के पास जेपी सेतु, अटल पथ, एम्स एलिवेटेड और गंगा पाथवे की होगी रोटरी।
  • दीघा रोटरी से दीदारगंज एनएच-30 तक मार्च 2023 तक पूरा हाेगा निर्माण कार्य
  • दूसरे चरण में दिसंबर 2022 तक गायघाट में दी जाएगी पाथवे की कनेक्टिवटी

दीघा रोटरी से दीदारगंज एनएच-30 के बीच सात जगहों पर शहर से गंगा पाथवे जुड़ेगा। इसका निर्माण तेजी से चल रहा है। दीघा के पास जेपी सेतु, अटल पथ, एम्स एलिवेटेड और गंगा पाथवे का रोटरी होगा। पहले चरण में अगस्त तक दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक पाथवे को चालू करने का लक्ष्य है।

इसके बाद दिसंबर तक पीएमसीएच को एक्सक्लूसिव कनेक्टिवटी देने की योजना है। इसके बाद उत्तर बिहार के लोग सीधे पीएमसीएच पहुंच सकेंगे। दूसरे चरण में दिसंबर 2022 तक गायघाट में कनेक्टिवटी दी जाएगी। तीसरे चरण में मार्च 2023 तक दीदारगंज एनएच-30 से जुड़ जाएगा। यानी, पूरी तरह से चालू हो जाएगा।
अटल पथ की तरह नहीं होगा यू-टर्न
गंगा पाथवे पर अटल पथ की तरह कोई यू-टर्न नहीं होगा। दीघा से 20.5 किमी की दूरी 20 मिनट में तय कर सकेंगे। शहर के अन्य भागों में जाने के लिए सर्विस रोड से फ्लाईओवर के नीचे जाना होगा। इस फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य सितंबर 2013 में शुरू हुआ था।

उस समय सितंबर 2017 में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब पाथवे को पूरी तरह चालू करने का नया लक्ष्य मार्च 2023 रखा गया है। 2013 में शिलान्यास के समय 3160 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण रिव्यू के बाद 3390 करोड़ की योजना मंजूर की गई है।
बाढ़ में नहीं चढ़ेगा पानी
बीएसआरडीसी के अधिकारियों के मुताबिक गंगा का जलस्तर अधिकतम सीमा पर पहुंचने की स्थिति में भी गंगा पाथवे चालू रहेगा। इसके साथ ही शहर को दी जाने वाली कनेक्टिवटी में कोर्इ परेशानी नहीं होगी। यानी, कनेक्टिवटी वाले स्थान को भी अबतक के अधिकतम जलस्तर से अधिक उंचाई के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है।
दो जगहों पर एप्रोच रोड का 50 फीसदी काम हो चुका

गंगा पाथवे से एलसीटी घाट और एनएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है। इन दोनों जगहों पर अप्रोच रोड का निर्माण कार्य करीब 40 से 50 फीसदी पूरा कर लिया गया है। इसका सीधा फायदा उत्तर बिहार से सीधे गांधी मैदान गाड़ियां पहुंचेंगी। यानी उत्तर बिहार के लोगों को गांधी मैदान आने के लिए जाम का सामना नहीं करना होगा।

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