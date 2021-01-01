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स्वच्छता सर्वेक्षण:अपनी राय दीजिए ताकि स्वच्छता की परीक्षा में पास हाे अपना पटना, पिछली बार 47 शहराें में मिला था अंतिम स्थान

पटना31 मिनट पहले
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स्वच्छता सर्वेक्षण (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
स्वच्छता सर्वेक्षण (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार द्वारा शहराें की रैंकिंग के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। वर्ष 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों की सूची में आखिरी 47वां स्थान मिला था। इसबार पटना की रैंकिंग सुधरे इसके लिए आमलोगों काे सफाई पर ध्यान देने के साथ अपने शहर के बारे में अच्छा फीडबैक भी देना हाेगा।

नगर निगम द्वारा आमलोगों से स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग की अपील के साथ ही उनके घर तक जाकर उनकी परेशानी को जानने व समझने का अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में रविवार काे बांकीपुर अंचल के वार्ड 41 में विशेष सफाई व जागरुकता अभियान का आयोजन किया गया।

ऐसे दे सकेंगे अपनी राय
स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहर की साफ-सफाई पर राय देने के लिए निगम के सभी छह अंचलों के विभिन्न स्थानों पर काउंटर लगाए गए हैं। कई अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के काउंटर लगाए गए हैं। इसके अलावा SS2021VoteForYourCity एप या Swachh Survekshan 2021 पोर्टल के माध्यम से फीडबैक दिया जा सकता है। टाेल फ्री स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर 1969 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह अभियान 31 मार्च तक चलना है।

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