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दुर्घटना:इंटर परीक्षा दिलाने जा रहे दादा की रामाशीष चौक पर सड़क दुर्घटना में मौत, पोती जख्मी

हाजीपुरएक घंटा पहले
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  • घने कुहासे के कारण अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आया बिहार पुलिस का रिटायर्ड चालक

घने कुहासे के कारण रामाशीष चौक पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से पोती को लेकर इंटर परीक्षा दिलाने जा रहे बिहार पुलिस के रिटायर्ड चालक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पोती गंभीर रूप से जख्मी हो गयी। स्थानीय लोगों ने घायल इंटर परीक्षार्थी को उठाकर तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद अनियंत्रित ट्रक चालकों के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने कई ट्रक में तोड़-फोड़ कर पटना मुजफ्फरपुर एनएच 77 को घंटों जाम रखा। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हादसा मृतक की पहचान लालगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी रामजी सिंह के रूप में हुई है। वहीं घायल 17 वर्षीय अनामिका कुमारी है। बुधवार की सुबह कुहासा इतना अधिक था कि रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सुबह 8 बजे करीब रामाशीष चौक स्थित किराया के मकान में रह रहे परिजनों के यहां से रामजी सिंह अपनी पोती को शहर के गर्ल्स हाईस्कूल में इंटर की परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से ले जा रहे थे। तभी अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। चालक जबतक ट्रक को नियंत्रित करता तब तक ट्रक का चक्का रामजी सिंह के शरीर पर चढ़ गया और बाइक ट्रक के अंदर फंस गई। ट्रक चालक ट्रक को घटनास्थल पर खड़ाकर कुहासे में भाग निकला।

घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार, लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर किया जाम

शव निकालने में करनी पड़ी मशक्कत
आक्रोशित भीड़ ने ट्रक के चक्का के नीचे दबे शव को निकालने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन प्रयास असफल रहा। घटना के बाद कुछ देर के लिए मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष रोहन कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं ट्रक को जब्त किया गया। मृतक के पुत्र सुनिल कुमार ने ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। पोती की परीक्षा दिलाने जा रहे रामजी सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मौत की सूचना मिलते ही काफी संख्या में परिचित व रिश्तेदार लोग सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाने में लगे रहे।

ट्रक की ठोकर से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत
सोनपुर | सोनपुर प्रखंड अंतर्गत नयागांव थाना क्षेत्र के डुमरी बुजुर्ग गांव में बुधवार को ट्रक के धक्के से घायल एक साइकिल सवार की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक दिघवारा थाना क्षेत्र के मटिहान गांव निवासी 60 वर्षीय शिव कुमार सिंह अपने भतीजे 25 वर्षीय विश्वजीत कुमार सिंह के साथ साइकिल से नयागांव बरियार चक आ रहे थे। इसी दौरान डुमरी बुजुर्ग गांव में एक ट्रक ने उनकी साइकिल में पीछे से ठोकर मार दी।

धक्का लगते ही दोनों चाचा-भतीजा सड़क पर दूर फेंका गए। इस घटना में भतीजे को हल्के फुल्के चोटें आई। शिव कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि, धक्का मारने के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर नयागांव पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल शिवकुमार सिंह को इलाज के लिए सोनपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने शिव कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

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