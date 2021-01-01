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भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान:हाजी जमाल बोले- लालू ने मुसलमानों को बंधुआ बनाकर रखा, विकास की चिंता नहीं की

पटनाएक घंटा पहले
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भाजपा कार्यालय में हाजी जमाल सिद्धिकी का स्वागत करते कार्यकर्ता। - Dainik Bhaskar
भाजपा कार्यालय में हाजी जमाल सिद्धिकी का स्वागत करते कार्यकर्ता।
  • अल्पसंख्यकों को डराकर उनका वोट भी लेते रहे

अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्धिकी ने कहा है कि अबतक अल्पसंख्यकों को डराकर उनका वोट लिया जाता रहा है। लालू यादव ने लगातार मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर बनाकर रखा और हमेशा झूठा लॉलीपॉप दिखाते रहे। लेकिन, कभी अल्पसंख्यक समाज की कोई चिंता नहीं की। मुसलमानों को वोट बैंक समझते रहे और कभी मुसलमानों की शिक्षा और आर्थिक सुधार के लिए कदम नहीं उठाए।

सिद्धिकी बुधवार को प्रदेश दफ्तर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को एक तरफ जहां जाहिल बनाकर सिर्फ वोट लेने का काम किया गया, वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न रोजगारोन्मुख शिक्षा देने का काम किया। लोगों ने टोपी तो खूब पहनी, इफ्तार में अच्छे-अच्छे पकवान उड़ाए, हाजी गमछा भी खूब ओढ़े लेकिन अल्पसंख्यकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए कभी नहीं सोचा।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हो रहा साकार

अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अंदर विश्वास जगाया है। पीएम ने उनके लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कम्प्यूटर का सपना देखा था, जो अब साकार होने लगा है। उन्होंने दावा किया कि कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश के अल्पसंख्यकों का लगातार विकास हो रहा है।

जब-जब देश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजनाएं लागू की गई और उन्हें जमीन पर उतारा गया है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री अब्दुल रहमान, प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी, खालिद कमाल, नौशाद अहमद, माज अरफी, फैयाज काजमी, नूर आलम, मुन्नी खातुन, मो. आलम, मो. साजिद उपस्थित थे।

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