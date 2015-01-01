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लोगों को किया सावधान:हाजीपुर सदर अस्पताल दलालों के चंगुल में, लोगों को किया सावधान

हाजीपुर3 घंटे पहले
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  • अस्पताल में सक्रिय हुए दलाल, दो आशा को अस्पताल में आने पर लगी रोक

सदर अस्पताल में दलाल महिला व पुरुष गुट काफी सक्रिय है। पुरुष गुट के अपेक्षा महिला गुट ही अकेली महिला को देखकर सहयोग करने के बहाने ने पैसा कमाने में काफी सक्रिय देखी गई। इसका एक उदाहरण भी अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के सभी दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर दिखा रहा है। भोले भाले गरीब मजदूर महिला व पुरुष काफी आस लेकर निशुल्क इलाज कराने को लेकर सदर अस्पताल पहुंचते है जहां पर सक्रिय महिला व पुरूष दलाल उन लोगों को मदद करने के नाम पर स्वास्थ्य कर्मी के मिली भगत अस्पताल परिसर के जेनरिक दवा दुकान के अलावे अस्पताल के बाहरी दवा दुकान से कीमती विटामिन की दवा दिलाकर मोटी कमीशन कमाने की होड़ लगी हुई है।

सीएस ने लिया एक्शन
आशा वर्करों द्वारा बरगला कर शोषण के मरीज ने सिविल सर्जन डॉ. इन्द्रदेव रंजन को कंपलेन किया था। सिविल सर्जन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करायी और मामले की पुष्टि होते ही प्रतिदिन अस्पताल में आने वाले आशा बिदुपुर निवासी अनीता देवी व हाजीपुर के मंजू देवी को निलंबित की कार्रवाई के साथ अस्पताल परिसर में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि इन दोनों आशा को अस्पताल परिसर में अगर देखा गया तो पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। बाकी बचे दलाल पर भी अब अस्पताल प्रशासन नजर बनाएं हुए है। ऐसे मामले में अब पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। अस्पताल प्रशासन अभियान चलाकर बहुत जल्द ही दलालों की चुंगुल से मुक्त करायेगी। इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है।

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