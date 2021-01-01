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महामारी से लड़ने के बदले जुमले की सौगात:कोरोना काे हराने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को अबतक नहीं मिली प्रोत्साहन राशि

पटना30 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।
  • स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बोले- जल्द की जाएगी उचित कार्रवाई
  • हेल्थ वर्करों ने कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाया, पर नहीं मिली

बिहार में कोरोना जैसी महामारी को हराने में स्वास्थ्यकर्मियों की अहम भूमिका रही। उन्हीं की बदौलत आज हमारे घरों की आंगन में फिर से खुशियां लौटी हैं। लेकिन, कोरोना वॉरियर्स की अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को ही प्रोत्साहन राशि से वंचित कर दिया गया। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी। उसी दरम्यान उन्होंने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी एक माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के तौर पर देने की बात कही थी।

इस ऐलान को हुए अब एक वर्ष होने जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अब भी प्रोत्साहन राशि का बेसब्री से इंतजार है। शहर के कई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने इस दर्द को बयां किया। किसी ने जिला स्वास्थ्य समिति का चक्कर लगाया, तो किसी ने सिविल सर्जन से बात की। लेकिन, हर जगह से उन्हें असंतोषजनक जवाब ही मिला।

एक माह के मानदेय के बराबर मिलनी थी राशि
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने 6 नवंबर 2020 को चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार के सभी अधीक्षक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार के सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक और सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि में उपलब्ध राशि से एक माह के मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाए। इसमें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के भी स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं।

स्वास्थ्य समिति गए, तो निराश होकर लौटे
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शास्त्रीनगर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. फरहा इम्तियाज ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से ई-मेल आया था कि प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लेकिन, जिला स्वास्थ्य समिति का चक्कर लगाने के बाद भी अब तक कुछ नहीं मिला। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सचिवालय के फार्मासिस्ट अनीश कुमार ने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति में दो महीने पहले बात हुई, लेकिन वहां से असंतोषजनक जवाब मिला।

इस मामले को लेकर होगी उचित कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा-प्रोत्साहन राशि को लेकर गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

महावीर कैंसर संस्थान में भी आज से होगा टीकाकरण, 9 बजे से होगी शुरुआत
महावीर कैंसर संस्थान में कोरोना का टीकाकरण सोमवार से शुरू हाेगा। संस्थान में कार्यरत डाॅक्टर्स, नर्सेज, पारामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों का टीकाकरण हाेगा। इसके लिए संस्थान के कर्मियों का रजिस्ट्रेशन कर सूची सरकार को भेजी गई थी।

सरकार की तरफ से एक फरवरी को कोरोना टीकाकरण के लिए कर्मचारियों की सूची महावीर कैंसर संस्थान को भेजी गई है। कर्मचारियों के टीकाकरण की तिथि उनके मोबाइल पर एसएमएस से भेजी जा रही है। यह जानकारी देते हुए संस्थान के अधीक्षक डाॅ. एलबी सिंह ने बताया कि कोरोना के टीकाकरण के लिए अलग से संस्थान के डाॅक्टर्स, नर्सेज एवं अन्य कर्मियों को लगाया गया है। इसकी शुरुअात संस्थान में सुबह 9 बजे से हाेगी।

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