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तैयारी:कोरोना जांच बढ़ाने के लिए अस्पतालों को मिलेगी मशीन, प्रधान सचिव ने की समीक्षा बैठक

पटना44 मिनट पहले
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कोरोना की जांच बढ़ाने के लिए अस्पतालों को जल्द ही आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना की जांच की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। पीएमसीएच समेत अन्य सरकारी अस्पतालों को भी आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कालेज अस्पतालों के पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में यह बात स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कही।

समीक्षा बैठक में सभी अस्पतालों के प्राचार्य, अधीक्ष्न्होंषक और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। प्रधान सचिव ने कहा कि कोविड अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था दुरूस्त रखें। जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़े तो उनके इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए।

देश के कुछ शहरों और विदेशों में कोरोना संक्रमितों की अचानक बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज जब भी आए उसे भर्ती करने की व्यवस्था 24 घंटे होनी चाहिए। मरीज को भर्ती होने और इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

कोविड अस्पताल में 24 घंटे रहेंगे डॉक्टर
कोविड अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी रहनी चाहिए। साथ ही साथ सभी दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। कोरोना मरीज के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी दुरूस्त रखें। पीएमसीएच के नवनिर्मित सर्जिकल आईसीयू की जानकारी ली। सभी अस्पतालों के पदाधिकारियों से कोरोना जांच बढ़ाने और उसके लिए क्या जरूरत है उसकी जानकारी ली।

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