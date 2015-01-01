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छापेमारी जारी:छात्र को गोली मारने वाले की हुई पहचान, एक हिरासत में

पटनाएक घंटा पहले
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गोपालपुर थाने के उदयनी गांव के रहने वाले 11वीं के छात्र बिट्टू कुमार को गोली मारने वालों की पहचान पुलिस कर चुकी है। अब अपराधियाें की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले में पुलिस ने जब्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

सूत्रों की मानें तो जिस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वह गोली मारने वाले दो शातिरों में से एक है। हालांकि पुलिस किसी की गिरफ्तारी की बात से इनकार कर रही है। कंकड़बाग थानेदार अजय कुमार ने कहा छानबीन चल रही है।

जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है उसको लेकर पुलिस गुरुवार की देर रात तक पटना सिटी के इलाके में छापेमारी करते रही। मामला सात नवंबर का है। बिट्टू एक दोस्त के साथ अलग-अलग बाइक से डॉक्टर्स काॅलोनी से ट्यूशन पढ़ कर लौट रहा था।

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