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  • If The Number Of Trains Increased, Two More Entrance Gates Of The Junction Were Opened, Changed Arrangements For The Convenience Of Passengers

रेलवे:ट्रेनों की संख्या बढ़ी तो जंक्शन के दो और एंट्रेंस गेट खोले गए, यात्रियों की सुविधा के लिए बदली गई व्यवस्था

पटना12 मिनट पहले
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दीपावाली व छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर शुरू हुई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों समेत कोरोना काल में अन्य स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ने के बाद पटना जंक्शन की व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं। एक नंबर प्लेटफॉर्म की साइड में पहले सिर्फ तीन नंबर गेट से ही यात्रियों की इंट्री होती थी, अब दो नंबर गेट से भी इंट्री हो रही है।

इसके अलावा करबिगहिया साइड में 10 नंबर प्लेटफॉर्म का सेकेंड एंट्रेस भी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इस बीच शनिवार को दो नंबर गेट पर टिकट चेकिंग के दौरान इस कदर भीड़ दिखी कि सोशल डिस्टेंस का नामोनिशान नहीं बचा। हालांकि, आरपीएफ व जीआरपी के साथ मौके पर मौजूद रेलकर्मी भी यात्रियों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील कर रहे थे।

पटना जंक्शन के स्टेशन डॉयरेक्टर डॉ. नीलेश कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा हाल के दिनों में कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की गई, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह का प्रोटोकॉल पहले था, आज भी उसी तरह से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।

खुल गए दोनों तरफ के फूड ट्रैक
कोरोना काल में बंद पड़े पटना जंक्शन के फूड ट्रैक फूड प्लाजा एक नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर और करबिगहिया साइड में खुल गए हैं। लेकिन, अभी फूड प्लाजा में बैठकर खाने की व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। यात्री अपना मनपसंद भोजन पैक कराकर ले जा सकते हैं। वहीं एक नंबर प्लेटफॉर्म पर स्थित जनाहार और फूड ट्रैक अभी खुला नहीं है। कांट्रैक्ट पूरा हाेने के बाद फूड प्लाजा और जनाहार का नया टेंडर नहीं हुआ है।

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