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पटना:दिसंबर में कुहासा की वजह से सुबह और रात के 14 जाेड़ी विमानों का परिचालन हाे सकता है रद्द

पटनाएक घंटा पहले
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  • विमानाें के अाॅपरेशन का जारी हाेगा एक अाैर शेड्यूल, समय में बदलाव संभव

इस साल हुर्ई अच्छी बारिश और नवंबर के पहले सप्ताह में गिर रहे तापमान काे देखते हुए यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कुहासा गिरने लगेगा। अगर आप अगले माह यात्रा करने चाहते हैं ताे एक बार विमानाें का समय जरूर देख लें। कुहासा का असर सबसे ज्यादा असर पटना एयरपाेर्ट से ऑपरेट हाेने वाले विमानाें के परिचालन पर पड़ेगा।

इस वजह से सुबह और रात में इन दिनाें ऑपरेट कर रहे विमानाें में 12 से 14 जाेड़ी विमानाें का ऑपरेशन संबंधित एयरलाइंस कंपनियां रद कर सकती हैं। विमानाें के टाइम में भी बदलाव हाेने की उम्मीद है। अभी 44 जाेड़ी विमान पटना से राेजाना सुबह 5 बजे से लेकर रात 11:15 बजे तक ऑपरेट कर रहे हैं।

पिछले माह एयरपाेर्ट प्रशासन ने जाे विमानाें का शिड्यूल जारी किया है, वह 30 नवंबर तक के लिए ही प्रभावी है। इसलिए इस माह के अाखिर में एयरपाेर्ट प्रशासन फिर से शिड्यूल जारी करेगा। यही नहीं एयरलाइंस कंपनियां भी लगातार माैसम विज्ञान केंद्र के संपर्क कर यह जानकारी लेने में जुटी है कि कब से घना कुहासा छाने लगेगा, ताकि वे अपने विमानाें का परिचालन ठीक से करा सकें।

सूत्राें के अनुसार करीब 850 मीटर तक की विजिबिलिटी में विमानाें का ऑपरेशन हाेता है। इसे 450 से 425 मीटर तक लाने के लिए एप्रोच लाइट्स को नए सिरे से ठीक करने की योजना पिछले तीन सालों में नहीं हाे सकी है।

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