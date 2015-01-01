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  • Inspection Of Principal And Superintendent In PMCH; Head Of Medicine And Radio Therapy Found Absent, Show Cause

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निरीक्षण:पीएमसीएच में प्राचार्य व अधीक्षक का निरीक्षण; गैरहाजिर मिले मेडिसिन और रेडियो थेरेपी के हेड, शो कॉज

पटना22 मिनट पहले
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पीएमसीएच के दो विभागों का गुरुवार को औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के लिए प्राचार्य डॉ. विद्यापति चौधरी और अधीक्षक डॉ. विमल कारक निकले थे। इस दौरान मेडिसिन विभाग के हेड डॉ. मदन पाल सिंह और रेडियो थेरेपी विभाग के हेड डॉ. पीएन पंडित विभाग में उपस्थित नहीं मिले। इनसे शो कॉज मांगा गया है।

प्राचार्य और अधीक्षक के मुताबिक रेडियो थेरेपी विभाग पूरी तरह से बंद था। विभाग के हेड समेत कोई डॉक्टर निरीक्षण के दौरान कोई उपलब्ध नहीं थे। प्राचार्य और अधीक्षक रेडियो थेरेपी और मेडिसिन विभाग में दोपहर में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। वहीं मेडिसिन विभाग के हेड समेत छह डॉक्टर गैर हाजिर पाए गए हैं। इन लोगों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

लग रहे हैं सीसीटीवी कैमरे
दूसरी ओर सभी विभाग में 19 दिसंबर से इस सीसी टीवी कैमरे में सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की फोटो खींच कर फीड कर दी जाएगी। इसके बाद से कौन कितने बजे विभाग में आ रहा है और कितने बजे जा रहा है इसकी जानकारी मुख्यालय स्तर पर भी प्राप्त की जा सकती है।

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