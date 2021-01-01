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परीक्षा की तैयारी:55 केंद्रों पर आज से होगी इंटर की परीक्षा, 647 पदाधिकारी तैनात

हाजीपुर7 घंटे पहले
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  • हाजीपुर अनुमंडल में 41, महुआ में 9 और महनार अनुमंडल बनाए गए 5 परीक्षा केंद्र, शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के लिए 647 पदाधिकारी को दी गई जिम्मेवारी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार से आयोजित इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक परीक्षा सफल संचालन के लिए चाक चौबंद व्यवस्था किया गया। सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन के लिए जिले के तीन अनुमंडल क्षेत्र में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। परीक्षा संचालन से जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन देर शाम तक विभिन्न केंद्रों पर किए गए तैयारियों का जाएजा लिया। सोमवार को प्रथम पाली में भौतिकी और द्वितीय पाली में राजनीति शास्त्र की परीक्षा संचालित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग एवं बोर्ड के निदेशानुसार परीक्षा कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कराने के लिए बोर्ड से जारी दिशा निर्देशाें से पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्टेट, जोनल मिजिस्टेट, उड़दस्ता टीम, पेट्रॉलिंग पार्टी समेत 647 पदाधिकारी को मिला दायित्व सौपा गया है। जबकि कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग एवं सुरक्षा संबंधित अन्य आवश्यक व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक व कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।

2021 में आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 47,776 छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं। जिसमें छात्रों की संख्या 23996 एवं छात्राओं की संख्या 23780 है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए जिले के तीन अनुमंडल में कुल 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जसमें हाजीपुर अनुमंडल में छात्र -छात्राएं एवं महुआ और महनार अनुमंडल परीक्षा केंद्र पर सिर्फ छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग
बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग करेंगे। कैंपस और कैंपस के बाहर एवं मुख्य गेट पर सोशल डिस्टेंस पालन के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। जहां परीक्षार्थियों का क्रमांक के अनुसार परीक्षा कक्ष और सीट अंकित किए गए हैं।

चार परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है आदर्श
इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों को परीक्षा को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए जिले में चार अनुमंडल केंद्र बनाया गया है। जिसमें हाजीपुर अनुमंडल में दो एसएस बालिका उच्च विद्यालय एवं जी ए इंटर विद्यालय आदर्श परीक्षा केंद्र जबकि महुआ और महनार में एक एक परीक्षा केंद्र को आदर्श केंद्र बनाया गया है।

47, 776 परीक्षार्थी होगें शामिल
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा दो पाली में 1 से 13 फरवरी तक संचालित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक तो दूसरी पाली अपराह्न 1:45 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी। इस वर्ष की परीक्षा में कुल 47476 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। जिसमें छात्रों की संख्या - 23996 एवं छात्राओं की स. - 23780 शामिल होगें। विज्ञान में 15449, कला में-7575, वाणिज्य मे- 969, व्यवसायिक शिक्षा- 03 कुल 23,996 जबकि लड़की की संख्या विज्ञान में -8726, कला में-14464, वाणिज्य मे 589 एवं व्यवसायिक शिक्षा में -01, कुल 23,780 परीक्षार्थी शामिल हाेगें।

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