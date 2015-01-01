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कारोबारी भागा:जंदाहा पुलिस ने नैनो कार से 155 लीटर देसी शराब की बरामद, कारोबारी भागा

जंदाहा3 घंटे पहले
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जंदाहा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के तहत हरिप्रसाद पेट्रोल पंप के पास से एनएच 322 मार्ग में एक चार पहिया वाहन से तीन प्लास्टिक के बोरा में छिपाकर रखे गए पॉलीथिन में पैक लगभग 155 लीटर देसी शराब बरामद की है। वहीं, पुलिस को देख कर वाहन चालक एवं अवैध कारोबारी फरार हो गए। पुलिस द्वारा नैनो कार एवं नैनो कार से बरामद 155 लीटर देसी शराब को जब्त किया गया है, जबकि कार से बरामद कागजात के आधार पर इस मामले में जंदाहा थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक अजय कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नैनो कार मालिक छपरा जिला के द्वारा थाना के मलका चौक दिघवारा निवासी कुणाल सिंह एवं चालक वैशाली जिला के बिदुपुर थाना के माइल भैरवपुर निवासी सोनू कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है।
चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग की जा रही थी
प्राथमिकी में बताया गया है कि तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर जंदाहा थाना पुलिस बॉर्डर सीलिंग एवं वाहन चेकिंग अभियान में एनएच 322 मार्ग में हरप्रसाद पेट्रोल पंप के पास लगी थी। बताया गया है कि उसी दौरान जंदाहा बाजार की ओर से एक नैनो कार आ रही थी जो पुलिस को देख कर अपनी कार सड़क किनारे खड़ा कर भीड़ का फायदा उठाते चालक एवं अन्य लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए। बताया गया है कि तलाशी के दौरान उक्त नैनो कार से तीन प्लास्टिक के बोरा में पॉलीथिन में पैक कर छुपाकर रखा गया करीब 155 लीटर देसी शराब बरामद हुआ। वही गाड़ी से बरामद कागजात के आधार पर वाहन मालिक एवं चालक का पता चला। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कार चालक एवं मालिक द्वारा चोरी-छिपे देसी शराब का धंधा किया जा रहा था जो पुलिस को देख कर कार छोड़कर भाग निकला।

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