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(जेईई) मेन 2021:पहली बार राज्य के 19 शहरों में होगी जेईई मेन की परीक्षा; 16 जनवरी तक लिए जाएंगे आवेदन

पटना25 मिनट पहले
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देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होनेवाली परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई) मेन 2021 के लिए आवेदन शुरू हो गया है। पहली बार परीक्षा बिहार के 19 शहरों पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, गोपालगंज, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, नवादा, रोहतास, सीतामढ़ी, सीवान और पश्चिमी चंपारण में होगी।

इस साल सितंबर में हुई परीक्षा के लिए सिर्फ 7 शहरों पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और आरा में ही केंद्र बनाए गए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से परीक्षा के लिए जारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को जेईई मेन की वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in पर जाकर लॉगइन करना होगा।

परीक्षा अगले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होगी। पहली परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक होगी। आवेदन 16 जनवरी तक किया जा सकेगा। फीस का भुगतान 17 जनवरी तक करना है। 19 से 21 जनवरी तक आवेदन में सुधार किया जा सकेगा।

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