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धुंध का असर:काेहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक, दो ट्रेनें रद्द, 18 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में हुई कमी

पटनाएक घंटा पहले
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  • कड़ाके की ठंड व कोहरे के कारण लगातार लेट हो रही थीं कई ट्रेनें

कड़ाके की ठंड व कोहरे के कारण ट्रेनोंं की रफ्तार पर असर पड़ने लगा है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षित रेल परिचालन के दृष्टिकोण से पूर्व मध्य रेल की दो ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जबकि नौ जोड़ी यानी 18 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है।

इस क्रम में 28 फरवरी तक एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा और 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि इसके पूर्व ट्रेन परिचालन में यह बदलाव 31 जनवरी तक के लिए किया गया था, जिसकी अवधि में फिर से वृद्धि की गई है।

इन ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी

  • 02023 हावड़ा-पटना स्पेशल गुरुवार को नहीं चलेगी
  • 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल गुरुवार को नहीं चलेगी
  • 02391 राजगीर-नई दिल्ली स्पेशल सोमवार को नहीं चलेगी
  • 02392 नई दिल्ली-राजगीर स्पेशल मंगलवार को नहीं चलेगी
  • 02393 राजेन्द्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली स्पेशल बुधवार को नहीं चलेगी
  • 02394 नई दिल्ली-राजेन्द्र नगर टर्मिनल स्पेशल गुरुवार को नहीं चलेगी
  • 02553 सहरसा-नई दिल्ली स्पेशल मंगलवार को नहीं चलेगी
  • 02554 नई दिल्ली-सहरसा स्पेशल बुधवार को नहीं चलेगी
  • 02561 जयनगर-नई दिल्ली स्पेशल गुरुवार को नहीं चलेगी
  • 02562 नई दिल्ली-जयनगर स्पेशन शुक्रवार को नहीं चलेगी
  • 05273 रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल गुरुवार को नहीं चलेगी
  • 05274 आनंद विहार टर्मिनल-रक्सौल स्पेशल शुक्रवार को नहीं चलेगी
  • 02557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल बुधवार को नहीं चलेगी।

रद्द की गई ट्रेनें

  • 03257 दानापुर-आनंद विहार टर्मिनल 1 से 28 फरवरी तक
  • 03258 आनंद विहार टर्मिनल-दानापुर 2 फरवरी से एक मार्च तक।
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