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  • Korean Drama Has Increased The Craze Of Korean Language Among The Youth Of Patna, More Than 100 Students Studying Online In Patna Women's

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बदलाव:कोरियन ड्रामा ने पटना के युवाओं में बढ़ाया कोरियन लैंग्वेज का क्रेज, पटना वीमेंस में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहीं 100 से अधिक छात्राएं

पटना32 मिनट पहले
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मगध महिला में इसी सत्र से जैपनिज कोर्स शुरू किया गया है। - Dainik Bhaskar
मगध महिला में इसी सत्र से जैपनिज कोर्स शुरू किया गया है।

कोरियन ड्रामा, के-पॉप कल्चर और बीटीएस...इन दिनों पटना के युवाओं में इनको लेकर गजब का क्रेज है। इस क्रेज का सीधा असर पटना के कॉलेजों में चल रहे कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर के कोर्स पर पड़ा है। सिर्फ पटना वीमेंस कॉलेज की बात करें तो हर 15 में से एक छात्रा कोरियन लैंग्वेज की पढ़ाई करना चाहती है।

करीब 100 छात्राएं ऑनलाइन या प्राइवेट संस्थान से कोरियन लैंग्वेज और कल्चर की पढ़ाई कर रही हैं। कॉलेज कैबिनेट की मानें तो कोरियन पढ़ने वाली छात्राओं के कई वाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज भी चल रहे हैं। कोरियन के साथ-साथ जर्मन भाषा के कोर्स का भी क्रेज बढ़ा है। पहले जहां लैंग्वेज कोर्सेस के लिए 20-25 आवेदन आते थे, आज मगध महिला और पटना वीमेंस काॅलेज में 100 छात्राएं तक आवेदन कर रही हैं। पटना वीमेंस काॅलेज में जर्मन, कोरियन, जैपनिज कोर्स की पढ़ाई हो रही है।

70 प्रतिशत तक बढ़े कोरियन भाषा पढ़ने वाले युवा
एनआईटी पटना में स्थित एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया के तहत द किंग शिजांग इंस्टीट्यूट 2014 से चल रहा है। संस्थान की ग्रेस ली बताती हैं कि पटना में 70 प्रतिशत युवाओं का क्रेज कोरियन भाषा और कल्चर के प्रति बढ़ा है। इस संस्थान में ग्रेस ली के अलावा हुआ शिउंग बेक, अरम किन और क्युंग ना किम है, जो न केवल भाषा पढ़ाते हैं, वहां के डांस फॉर्म और कल्चर के बारे में भी बताते हैं। फिलहाल एनआईटी, पटना वीमेंस कॉलेज, एएन कॉलेज, पटना जेजे कॉलेज और नालंदा यूनिवर्सिटी में कोरियन भाषा की पढ़ाई हो रही है।

नए एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों को फायदा
ग्रेस ली बताती हैं कि कोरियन भाषा और कल्चर पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के पास बहुत स्कोप होते हैं। कई कोरियन कंपनी भारत आने के लिए इच्छुक हैं। इससे स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो सकता है कि इन भाषा को स्कूलों और अन्य संस्थानों में शुरू किया जाए तो उनके पास कई अवसर होंगे।

मगध महिला में शुरू होगा जैपनिज बैच
मगध महिला कॉलेज में जर्मन और जैपनिज भाषा की पढ़ाई हो रही है। मगध महिला में इसी सत्र से जैपनिज कोर्स शुरू किया गया है। प्रथम वर्ष की छात्राओं के आने के बाद नए बैच के लिए ओरिएंटेशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्स की काे-ऑर्डिनेटर डॉ. खुशबू ने बताया कि छात्राओं में इन दिनों लैंग्वेज कोर्सेस के प्रति काफी रुझान है। कुछ ने फ्रेंच भाषा पढ़ने की भी इच्छा जताई है। जैपनिज में भी कई छात्राएं इच्छुक थीं, लेकिन कोरोना को लेकर सभी नहीं आ पाईं।

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