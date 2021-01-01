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शराब की बड़ी खेप पकड़ाई:बाइपास थाने से 500 मीटर की दूरी पर पशुचारा के गोदाम में मिली दो करोड़ रुपए से अधिक की शराब

पटना31 मिनट पहले
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पटना सिटी के बाइपास थाना क्षेत्र स्थित मुर्गी दाना के कारखाने से बरामद शराब। - Dainik Bhaskar
पटना सिटी के बाइपास थाना क्षेत्र स्थित मुर्गी दाना के कारखाने से बरामद शराब।
  • अबतक की सबसे बड़ी बरामदगी, एक्साइज की टीम ने मारा छापा, 8 गिरफ्तार, 4 वाहन जब्त

एक्साइज विभाग की टीम ने रविवार रात बाइपास थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर करमल्लीचक स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर लगभग चार हजार पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब की कीमत दो करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। एक्साइज के अधिकारियों की मानें तो यह बिहार में अबतक की सबसे बड़ी बरामदगी है।

मौके से टीम ने परविंदर, प्रवीण सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें छह मजदूर और दो चालक हैं। वहीं टीम ने शराब लदी दो ट्रक और दो पिकअप भी बरामद की। एक्साइज के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्णा पासवान ने कहा कि भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। इसकी कीमत दो करोड़ से अधिक होगी। यह अबतक की सबसे बड़ी बरामदगी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी कार्रवाई चल ही रही है।

टीम को कई दिन से मिल रही शराब की खेप आने की सूचना
टीम को कई दिनों से बाइपास इलाके में शराब की खेप उतरने की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर छापेमारी की तो चौंक गई। एक्साइज की टीम को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शराब की इतनी बड़ी खेप बरामद हो जाएगी। इसके बाद मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर सहित कई वरीय अधिकारी पहुंचे। बाइपास थाना के निकट महुली रोड में थोड़ा अंदर जाते ही करमल्लीचक में एक बड़ा-सा गोदाम मुर्गी दाना और पशुचारा का है। इसी चारे के बीच शराब छिपाकर रखी गई थी। हालांकि बाहर ही टीम को दो ट्रक शराब मिल गई और छापेमारी करना आसान हो गया।

गोदाम मालिक की गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी
ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि गोदाम किसी तिवारी जी का है। यह तिवारी कौन है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों की मानें तो गोदाम काफी फेमस था। यहां के अधिकतर लोगों को पता था कि तिवारी जी के गोदाम में शराब मिलती है। एक्साइज की टीम ने तिवारी के बारे में बाइपास थाने से भी जानकारी मांगी है। एक्साइज की टीम के साथ-साथ स्थानीय थाने की पुलिस भी तिवारी की गिरफ्तारी में लग गई है।

जांच हुई तो नपेंगे कई पुलिसकर्मी
शराब की खेप जहां बरामद हुई है वह गोदाम थाने के पास ही है। सूत्रों की मानें तो तिवारी जी के गोदाम में हर हफ्ते 10-12 ट्रक शराब आती थी। यह शराब हरियाणा और उत्तरप्रदेश से आती थी। इसके लिए तिवारी जी कुछ स्थानीय पुलिस को भी मैनेज किए हुए थे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर शराब की इतनी बड़ी खेप यहां कैसे पहुंचती थी। अगर सही से मामले की जांच हो जाए तो कई पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आएगी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी एसपी पूर्वी जितेंद्र कुमार पहुंच गए। सिटी एसपी ने मामले में जांच टीम गठित कर दी।

हरियाणा की थी खेप, वैशाली व सारण तक होती थी डिलीवरी
देर रात तक बरामद शराब की गिनती करती रही। जिस वक्त छापेमारी की गई उस वक्त दो ट्रक में शराब लोड हो रही थी। गिरफ्तार परविंदर ने टीम को बताया कि उसे खेप लेकर वैशाली जाने को कहा गया था। जांच में यह बात सामने आई कि तिवारी शराब की खेप हरियाणा से मंगवाता था। करमल्ली चक में शराब को गोडाउन में रखा जाता था और यहां से छोटे छोटे तस्कर शराब ले जाते थे। परविंद ने टीम से कहा कि इस गोडाउन से शराब वैशाली, सारण सहित आसपास के इलाके में जाता था।

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