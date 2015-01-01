पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चुनाव:चुनाव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी जमींदोज हो जाएगी : मंत्री

महुआ2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • जय कुमार सिंह ने महुआ में सभा को किया संबोधित

विधानसभा चुनाव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी जमींदोज हो जाएगी। उक्त बातें महुआ में मंत्री जय कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ वोट कटवा की भूमिका निभा रही है। उससे इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद फिर से एक बार नीतीश सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार की जनता नीतीश कुमार को जानती है उनके कार्य प्रणाली को समझती है पूरा बिहार इस बार नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत देगा फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एक बार पहले भी रामविलास पासवान बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। आज उनसे भी बड़ी गलती चिराग पासवान कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा- तेजस्वी यादव नादान हैं
जय कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा तेजस्वी यादव नादान है। उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का बात कही है। वह एक मजाक बनकर रह जाएगी। जय कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जॉब क्रिएटर है। उन्होंने तालीतालिमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक आदि को नौकरी दिया है। जय कुमार सिंह ने जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आसमां परवीन के पक्ष में कई गांव में जनसंपर्क अभियान चला कर लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान जय कुमार के साथ वार्ड पार्षद अरुण कुमार सिंह, भाजपा नेता गौरीशंकर सिंह, वीरेंद्र सिंह, रमैया सिंह सहित दर्जनों नेता शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें