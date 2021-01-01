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सरकार को नहीं दिखा दिव्यांग रेप पीड़िता का दर्द:फोड़ी गई दाईं आंख में लौटी रौशनी लौटी, बाईं की फिर होगी सर्जरी; अबतक सरकारी मदद नहीं

पटनाएक घंटा पहले
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  • पटना के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज
  • परिवार वालों को ही उठाना पड़ रहा है इलाज का पूरा खर्च

12 जनवरी को मधुबनी जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही तीन युवकों ने गैंगरेप किया था। पीड़िता न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है। देखकर हैवानों को पहचान न सके, इसलिए उसे जान से मारने की कोशिश की गई। दोनों आंखों में लकड़ी से वार किया गया था, जिसमें उसकी बाईं आंख को बहुत अधिक नुकसान हुआ। जब यह मामला सामने आया तो पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। दिल दहला देने वाले इस कांड को अंजाम देने वाले तीनों युवकों को मधुबनी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वर्तमान में पीड़िता राजधानी पटना के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले कई दिनों से यहां उसका इलाज चल रहा है। दाईं आंख से वह पहले की तरह देखने भी लगी है, लेकिन बाईं आंख में समस्या अब भी बरकरार है। इसके बाद दूसरी बड़ी समस्या पीड़िता के इलाज में लग रहे खर्च को लेकर आ रही है। दवाओं के साथ परिवार के पटना में रहने-खाने का खर्च भी है, जो वे खुद ही वहन कर रहे हैं।

अभी तक 30 हजार खर्च, सरकारी मदद कुछ नहीं

वारदात के बाद पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए पहले मधुबनी से दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया। बाद में वहां से पटना रेफर कर दिया गया। इस दरम्यान 15 दिन बीत गए। पीड़िता के इलाज और ऑपरेशन में लगने वाली दवाएं हो या फिर खुद के खाने-पीने का खर्च, यह सब परिवार को खुद ही करना पड़ रहा है। भाई, पिता और चाची अभी पीड़िता के साथ ही रह रहे हैं। अब तक इस गरीब परिवार का 30 हजार से अधिक का खर्च हो चुका है। इनकी मदद के लिए सरकारी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। परिवार के अनुसार मधुबनी जिला प्रशासन से भी इन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। वहां के किसी अधिकारी ने इनकी कोई खबर नहीं ली।

बाईं आंख की फिर से सर्जरी होगी

पीड़िता के भाई ने भास्कर से बातचीत में बताया कि वारदात के बाद से ही वो बाईं आंख से देख नहीं पा रही थी। रविवार को डॉक्टर ने बाईं आंख का ऑपरेशन किया, लेकिन दो दिन बाद भी उस आंख से सही तरीके से देख नहीं पा रही है। डॉक्टर और उनकी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी बार सर्जरी करने की बात कही है। शायद फिर वो पूरी तरह से देखने लगे।

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