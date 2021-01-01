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अब अपने जिले में ही लें जमीन का नक्शा:पहले सिर्फ पटना के गुलजारबाग प्रेस में मिलता था, राज्य के बाहर मुंबई और दिल्ली में भी ले सकते हैं बिहार का नक्शा

patnaएक घंटा पहले
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  • 150 रुपए प्रति शीट देकर प्राप्त कर सकते हैं जमीन का नक्शा
  • किसी अन्य जिले का नक्शा अपने यहां के सदर अंचल से लेने की सुविधा भी

बिहार के 34 जिलों के सदर अंचल से आप 150 रुपए प्रति शीट देकर जमीन का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। पहले पूरे बिहार में जमीन का नक्शा सिर्फ पटना के गुलजारबाग प्रेस में मिलता था। इसमें दो-तीन महीने का समय लगाता था। अब वह दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार ने सभी नक्शों को डिजिटलाइज्ड कर दिया है और हर जिले में सॉफ्ट कॉपी भी दी जा चुकी है। हालांकि राज्य के आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास जिले में यह व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है।

34 जिलों के सदर अंचल में प्लॉटर मशीन (बड़ी प्रिंटर मशीन) से प्रिंट करके यह नक्शा दिया जा रहा है। एक जिले का नक्शा दूसरे जिले से भी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार से बाहर दो स्थानों पर बिहार से जुड़े नक्शे लेने की व्यवस्था की गई है। पहला कुर्ला बांद्रा, मुंबई से और दूसरा बिहार भवन, दिल्ली से। इन दोनों स्थानों पर प्लॉटर मशीन लगाई गई है।

इसके बावजूद कई जिलों से यह शिकायत मिल रही है कि निजी स्तर पर भी लोग नक्शा बेच रहे हैं। इस तरह से नक्शा बेचना गैरकानूनी है और इससे सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पिछले दिनों सीतामढ़ी के डुमरा अंचल में एक दुकान पर दबिश बनाई गई थी। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। वहां के अंचल अधिकारी चंद्रदीप प्रकाश ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। डुमरा कोर्ट कैंपस में बिहार फोटो स्टेट में छापेमारी की गई। इसमें डुमरा नक्शा केंद्र के डाटा इंट्री ऑपरेटर धर्मेन्द्र कुमार और प्रधान सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव उस दुकान पर पहुंचे। वहां दुकानदार और अन्य दो स्टाफ से नक्शा प्रिंट करने के संबंध में कागजात की मांग की। दुकान मालिक रविन्द्र कुमार और अन्य स्टाफ गैरकानूनी रूप से नक्शा प्रिंट कर बेचने का काम कर रहे थे।

पूछताछ पर दुकान मालिक ने बताया कि पटना में रोहित कुमार से मोबाइल पर बात करते हैं और वह नक्शा उपलब्ध करवाता है। नक्शा यहां भी प्रिंट करते हैं। तलाशी में 105 नक्शे, दो लैपटॉप और दो पेन ड्राइव मिले। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ कि गैरकानूनी रूप से नक्शा बेचने वालों के तार पटना से भी जुड़े हैं। इसके बाद विभाग के कान खड़े हो गए हैं। आने वाले समय में कई अन्य जिलों में भी दबिश बढ़ाई जाएगी।

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