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बिहार चुनाव:वोटर्स की नब्ज टटोलने में नाकाम रहते हैं ज्यादातर एग्जिट पोल, पिछले 2 चुनावों में 11 में से 2 के ही अनुमान सही रहे

पटना3 घंटे पहले
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बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और जीत का दावा करने वाले उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इस बीच एग्जिट पोल में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल आखिर कितने भरोसेमंद हैं?

बिहार विधानसभा के पिछले दो चुनावों के अनुमान या आंकड़े देखें, तो इस दौरान 11 बड़े एग्जिट पोल आए थे, लेकिन सिर्फ दो का ही अनुमान सही रहा या नतीजे उसके अनुमान के आस-पास रहे। यानी 11 बड़े एग्जिट पोल में से 9 जनता की नब्ज टटोलने में नाकाम रहे। अब इंतजार है मौजूदा एग्जिट पोल के दावों को परखने का, जिनकी सच्चाई नतीजों के बाद पता चलेगी।
...और आम चुनावों में कैसा रहता है एग्जिट पोल का प्रदर्शन?

  • पिछले 5 लोस चुनावों में 37 में से 4 ही सही निकले
  • 2014 में सभी एग्जिट पोल का एनडीए को जीत का अनुमान सही रहा, लेकिन सीटों के मामले में गलत रहे
  • लोकसभा चुनाव को लेकर 1998 से अब तक 4 बार एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए
  • 2014 में यूपीए से जुड़े सभी एग्जिट पोल गलत रहे। यूपीए को 97-135 सीट मिलने का अनुमान था, पर सिर्फ 59 सीटें मिलींं।
  • आंकड़ों की बात करें, तो ज्यादातर मौकों पर एग्जिट पोल गलत ही साबित हुए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 लोकसभा चुनावाें यानी 1999 से लेकर अबतक 37 बड़े एग्जिट पोल आए, लेकिन सिर्फ 4 ही सही या नतीजों के आस-पास रहे। यानी 89% अनुमान गलत साबित हुए। यानी पिछले 21 साल में एग्जिट पोल वोटर का मूड भांपने में नाकाम रहे हैं।
  • कितने सटीक रहे पिछले 5 आम चुनावों के एग्जिट पोल (सीटों का अंतरः +/-10%)
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