Hindi News

Local

Bihar

Patna

Mukesh Sahni UP Politics; Vikashsheel Insaan Party Will Now Keep Phoolan Devi Statues In Homes

फूलन देवी को UP में घर-घर पहुंचाएंगे मुकेश सहनी: मंत्री ने कहा- आज से 100 दिनों तक पार्टी की वेबसाइट से लिया जाएगा ऑनलाइन ऑर्डर; 5 लाख लॉकेट-10 लाख कैलेंडर भी बांटेंगे

पटना 2 मिनट पहले



कॉपी लिंक

फूलन देवी की प्रतिमा से पटा हुआ है मुकेश सहनी का सरकारी आवास।

बिहार के मंत्री मुकेश सहनी अब वहां के लोगों के घरों में दस्तक देंगे। सहनी ने UP के 50 हजार घरों में फूलन देवी की प्रतिमाएं मुफ्त बांटने का ऐलान किया है। मंगलवार को पटना में प्रेस कांफ्रेंस कर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा- "www.vipparty.in पर मंगलवार से फूलन देवी की मूर्ति के लिए आर्डर लिया जाएगा। आम लोगों के लिए फूलन देवी की प्रतिमा फ्री में आर्डर करने की सुविधा दी गई है। 100 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। फूलन देवी के 5 लाख लॉकेट और 10 लाख कैलेंडर भी बनवाएंगे'।

प्रेस कांफ्रेंस करते मुकेश सहनी।

सहनी को वाराणसी एयरपोर्ट से लौटना पड़ा था

सहनी ने 25 जुलाई को शहर में फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया था। वाराणसी के साथ ही UP के 17 अन्य जिलों में भी वो फूलन देवी की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें हवाई अड्‌डे से ही लौटा दिया। वाराणसी गए सहनी को पुलिस ने एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया था। नाराज होकर वाराणसी से लौटे मुकेश सहनी ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली थी और फिर बिहार सरकार के काम-काज के तरीके पर भी सवाल उठाया था। हालांकि, अपने ही विधायकों के विरोधी बोल के बाद सहनी को शांत होना पड़ा था।

मुकेश सहनी बिहार की तरह ही UP में भी भाजपा से विधानसभा चुनाव में सीट पाना चाहते हैं, जिसके लिए आदित्यानाथ योगी तैयार नहीं दिख रहे।

UP में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का कर चुके हैं ऐलान

UP से बैरंग लौटे मुकेश सहनी ने बिहार आने के बाद UP चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया था। कहा था- 'UP में उनकी पार्टी, VIP, 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी'। फूलन देवी की 50 हजार मूर्तियां बंटवाने का उनका ऐलान भी इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। असल में UP में सहनी समाज की अच्छी आबादी है और वोट बैंक के लिहाज से भी ये जाति UP में बेहद महत्वपूर्ण है। एक आंकडे़ के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में मल्लाह जाति के लोगों की आबादी 18 फीसदी है। मुकेश सहनी इसी आंकड़े के लिहाज से बार-बार भाजपा के सामने पनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।