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स्वच्छ सर्वेक्षण 2021:प्रतियोगिता से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा नगर निगम

पटनाएक घंटा पहले
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  • पटना नगर निगम ने की कई प्रतियोगिताओं की शुरुआत, विजेताओं को मिलेगा नकद पुरस्कार

पटना नगर निगम की ओर से आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। आम लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। निगम प्रशासन का मानना है कि इससे लोगों को सफाई के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए विशेष रूप से जोड़ने में कामयाबी मिलेगी। नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी वन ड्रीम पटना क्लीन, स्वच्छाग्रही, सिटी एंबेस्डर, आदत से मजबूत, लेट्स रैप, पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी आदि चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर शामिल करने के लिए निगम की ओर से वॉल म्यूरल, डिजिटल पोस्टर, लघु फिल्म एवं जिंगल प्रतियोगिता लॉन्च की गई है।

जिंगल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें ना थीम पर हिंदी में दो मिनट का जिंगल रिकॉर्ड कर पटना नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर अपराहन 12 बजे है। निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा विजेताओं का चयन किया जाएगा।

जिंगल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 5000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3000 रुपए व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2000 रुपए पुरस्कार राशि के रूप में भेंट दिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए https://www.pmc.bihar.gov.in/jingle.aspx पर क्लिक कर प्रतिभागियों को आवेदन फॉर्म भरकर ऑडियो क्लिप अपलोड करना होगा।
आवेदन 16 नवंबर तक करें

लघु फिल्म प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को शहर को स्वच्छ रखने में आम जन की भूमिका थीम पर हिंदी में पांच मिनट की फिल्म रिकॉर्ड कर पटना नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड करनी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर है। निगम की उच्चस्तरीय समिति द्वारा विजेताओं का चयन किया जाएगा।

शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 6000 रुपए, द्वितीय स्थान वाले को 4000 रुपए व तृतीय स्थान वाले को 3000 रुपए पुरस्कार राशि दिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए प्रतिभागियों को फिल्म बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना होगा तथा https://www.pmc.bihar.gov.in/film.aspx पर क्लिक कर प्रतिभागियों को आवेदन फॉर्म भरकर फिल्म का यूट्यूब लिंक अपलोड करनी होगी।

दो चरणों में प्रतियोगिता
स्वच्छता वॉरियर थीम पर आयोजित वॉल म्यूरल प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में प्रतिभागियों को उक्त थीम पर डिजाइन की कॉपी निगम की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। अंतिम तिथि 10 नवंबर अपराह्न 12 बजे तक है। आवेदनों में शीर्ष 10 डिजाइन प्रतियोगिता के दूसरे चरण के लिए क्वॉलिफाई करेंगे।

दूसरे चरण में 10 प्रतिभागियों या ग्रुप को निगम की ओर से दीवार उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर प्रतिभागियों को उसी डिजाइन का चित्रण करना होगा, जो उन्होंने प्रथम चरण के आवेदन के दौरान दी थी। दूसरे चरण के उपरांत प्रतियोगिता के विजेताओं का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगित में एक व्यक्ति या अधिकतम 4 व्यक्तियों का समूह भाग ले सकता है।

बना सकते हैं डिजिटल पोस्टर
डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता के लिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम पर डिजिटल पोस्टर बनाकर पटना नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म के साथ भेजनी है। इस प्रतियोगिता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर अपराह्न 3 बजे है। आवेदन फॉर्म हेतु लिंक https://www.pmc.bihar.gov.in/postermaking.aspx के माध्यम से समर्पित किया जा सकता है।

सभी प्रतियोगिता के शीर्ष तीन डिजाइन, जिंगल या फिल्म को निगम द्वारा जागरुकता अभियान में शामिल किया जाएगा। सभी प्रतियोगिता से संबंधित नियम एवं शर्ते और विस्तृत जानकारी पटना नगर निगम की वेबसाइट www.pmc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं।

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