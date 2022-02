Hindi News

Neha Singh Rathore Sang A New Song UP Mein Ka Ba Part 3

नेहा सिंह राठौर का न्यू सांग- का बा पार्ट-3: रोजगार, महंगाई के सवाल को दमदार तरीके से उठाया, फिर कहा- जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा

पटना 3 मिनट पहले लेखक: प्रणय प्रियंवद



गायिका नेहा सिंह राठौर का नया गीत यूपी में का बा पार्ट-3 आ गया है।

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का नया गीत UP में का बा पार्ट-3 आ गया है। इसका इंतजार उनके फॉलोवर्स बेसब्री से कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने UP में का बा-1 और UP में का बा -2 गाया है। ये दोनों गीत घंटे भर में मिलियन व्यूज पा गए थे। दोनों ही गीत पॉलिटिकल सटायर हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को केन्द्र में रखकर गाया गया है।

का बा पार्ट -3 गाने को बेरोजगारों पर फोकस किया गया है। इस गीत की शुरुआत नेहा ने गौशाला से की है। इसमें महंगाई की भी चर्चा है। थूक से सतुआ सानना, मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। गीत में बेरोजगारों का सवाल सबसे ज्यादा उठाया गया है। नेहा ने अपने पुराने अंदाज में लाल साड़ी और हरे रंग की ब्लाउज में आकर यह गीत गाया है। पीछे से ढोलक की आवाज भी है। गीत आते ही तेजी से शेयर हो रहा है।

बता दें, नेहा ने सबसे पहले UP में का बा-1 फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन के गीत, 'UP में सब बा के जवाब में गाया था।

का बा पार्ट-3 की लाइन पढ़िए

गौशाला में बिनचा राखे बछवा गाय हलाख भईल.., मॉब लीचिंग के शिकार नोएडा में अखलाक भईल...UP में का बा..., घर के गेहूं, चाऊर बिक गईल लईकन के पढ़ाई में, गहना कुरिया रेहन धइनी अम्मा के दवाई में... थूक ले सतुआ सानअ तानी हेतना महंगाई में... UP में का बा... सड़क पर बेरोजगार बा... प्रयागराज के लइकन के फ्यचर अन्हार बा... भरती निकालत नाही UP सरकार बा...का बा...UP में का बा... परशासन के खेल बा नेतवन के संगे मेल बा... नौकरी चाकरी मंगला प नौवहन के भेजत जेल बा... UP में का बा...आयोग पे हमरा डाउट बा...एग्जाम के परचा आउट बा...अरे ए बाबा अरमिया के भरतिया कहिया ले आई हो... लइका सब करत साउड बा... का बा ... UP का बा....जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा...।

सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहीं

नेहा ने 'UP में का बा' जब से गाया है तब से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं। उन्होंने कई बार लाइव आकर बताया कि उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है और उनके बारे में भद्दी-भद्दी बातें भी लोग लिख रहे हैं। नेहा ने ऐसे लोगों को दो टूक जवाब भी दिया कि चाहे जो हो जाए वे पॉलिटिकल सटायर गाती रहेंगी, गाती रहेंगी। ट्रोल करने वालों ने नेहा को ऐसी-ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कहीं कि वह लाइव में ही रोने भी लगीं थीं, लेकिन कहा कि वह टूटने वाली लड़की नहीं, लड़ने वाली लड़की हैं।

सरकार है जिनकी उन्हीं से तो सवाल पूछेंगे

योगी सरकार से सवाल पूछने के सवाल का जवाब नेहा ने ट्रोलर्स को दिया है। उन्होंने कहा, 'सरकार योगी जी है तो पूछेंगे किससे ?' साथ ही नेहा ने सरकार के पक्ष में गाने वालों पर पिछले दिनों कटाक्ष भी किया और कहा, 'मैं चारण और भाट कवियों की तरह नहीं गा सकती, मैं जनता की बात करती हूं। लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि सुनिए और शेयर कीजिए। गाने की एक-एक लाइन को सुनिएगा, मैं किसी विपक्ष की दलाली नहीं कर रही।' उन्होंने कहा है कि मेरा नया गीत भी जनता के इश्यू पर है।

रेलवे परीक्षा के परिणाम के बाद पटना से प्रयागराज तक बवाल् हुआ

बता दें, रेलवे NTPC परीक्षा के परिणाम के बाद बिहार सहित UP में युवाओं ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। गया में ट्रेन में आग भी लगा दी गई थी। पटना सहित कई स्थानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र संगठनों की ओर से बुलाए गए बिहार बंद का समर्थन महागठबंधन की पार्टियों RJD, कांग्रेस, माले और CPI ने किया। रेलवे ने छात्रों की कई मांगें मान ली। रोजगार के सवाल पर अभी भी छात्र-युवा अंदर से आक्रोशित हैं। नए गीत में नेहा ने प्रयागराज के युवाओं की चर्चा की है कि कैसे पुलिस ने रोजगार मांगने पर जेल भेजा।