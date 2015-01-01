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  • Nitish's Last Arrow, Said This Is My Last Election; Tejashwi Said We Had Already Said That Nitish Ji Is Tired, He Now Accepted

इस चुनाव का प्रचार खत्म:नीतीश का आखिरी तीर, बोले- ये मेरा अंतिम चुनाव; तेजस्वी बोले- हम पहले ही कहे थे नीतीश जी थक गए हैं, उन्होंने अब माना

पटनाएक घंटा पहले
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पटना में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाईकोर्ट मजार पर उर्स के दौरान पहुंचे। उन्होंने चादर चढ़ाई और इबादत की। हेलिकॉप्टर से उतरकर मंच की ओर दौड़ते राजद नेता तेजस्वी यादव।
  • हरिवंश व वशिष्ठ बोले-नीतीश ने इस चुनाव को अंतिम कहा है, न कि अपनी राजनीति को

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ‘आज चुनाव का आखिरी दिन है। परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइये कि वोट दीजिएगा न इनको। हम इनको (प्रत्याशी को) जीत की माला समर्पित कर दें।’ नीतीश गुरुवार को आखिरी चरण की आखिरी सभा को धमदाहा में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा-हम जो कहते हैं, वो करते हैं। महिलाओं से हाथ जोड़ते हुए कहा-हम तो सबसे ज्यादा काम आप लोगों के लिए ही किए हैं।
देर शाम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता, नेता कभी रिटायर नहीं होता है। नीतीश ने इस चुनाव को अपना अंतिम चुनाव कहा है, न कि अपनी राजनीति के बारे में। विपक्ष के लोग इसे अपनी सुविधा से पेश कर रहे हैं।
तेजस्वी-चिराग आक्रमक
दूसरी ओर, तेजस्वी का कहना है कि हम पहले ही कहे थे नीतीश जी थक गए हैं। उन्होंने अब इसे मान भी लिया है। इधर, चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार ने जेल जाने के डर से संन्यास की घोषणा की है।

इस इमोशनल कार्ड के निशाने पर आखिरी चरण की 35 सीटें

तीसरे चरण की 78 सीटों में से 37 पर जदयू के उम्मीदवार हैं। नीतीश ने धमदाहा की जिस सभा में ‘अंतिम चुनाव’ का इमोशनल कार्ड खेला वह कोसी व सीमांचल के भूगोल का केंद्र है। मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज की 20 सीटों पर जहां जदयू लड़ रही उनमें 12 उसकी सिटिंग सीटें हैं, जिनमें 9 जदयू लगातार दो टर्म से जीत रहा है। ऐसी सीटों पर ‘एंटी इंकम्बेंसी’ स्वाभाविक है।

तीसरे चरण की 35 सीटों पर अति-पिछड़ी जातियां असरदार हैं। नीतीश की इमोशनल अपील यदि उनके वोट आधार में तैर गई तो राजग को इन सीटों पर सीधा असर होने की उम्मीद है। इधर, करीब 30 सीटों पर अल्पसंख्यक असरदार हैं। अति पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक के एक हिस्से को जदयू अपना वोट बेस मानता है। अभी इन दोनों वोट बैंक में दरार दिख रही है, जिसे इमोशनल बयान के सपोर्ट से पाटने की कोशिश है।
फिर जदयू नेताओं के स्पष्टीकरण क्यों?
दरअसल, अंतिम चुनाव की बात को विपक्ष नीतीश के संन्यास के रूप में प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है। जबकि उन्होंने संन्यास या रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।

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