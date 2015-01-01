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सुराग नहीं:राजापाकर से लापता महिला का सुराग नहीं

राजापाकर3 घंटे पहले
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राजापाकर थाना क्षेत्र से 29 जुलाई से लापता महिला का सुराग नहीं मिला है। इस संबंध में लापता लड़की के पिता ने अपनी पुत्री के अपहरण कर लिए जाने की आशंका जताते हुए उसके ससुराल वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि, इस मामले के अनुसंधानकर्ता पुअनि मिथिलेश कुमार सिंह ने जांच उपरांत जानकारी देते हुए बताया है कि महिला अक्सर अपने ससुराल से झगड़ा कर बिना पूछे भाग जाया करती थी और आ भी जाती थी, लेकिन बीते 29 जुलाई को अपने ससुराल से भाग जाने के बाद अब तक वापस नहीं लौटी है।

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