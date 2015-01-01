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कामकाज को ठप करेंगे मिलर:लापता राइस मिलर बंधुओं का नहीं मिला सुराग, ओझा-गुणी की शरण में परिजन; 5 दिन में नहीं मिले तो राज्यभर काम बंद

पटना2 दिन पहले
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  • दाेनाें में से किसी का नहीं आया काॅल, आखिर दोनों भाई हैं कहां, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं

जमाल राेड के राइस मिलर भाइयाें राकेश कुमार गुप्ता और अमित कुमार गुप्ता के नाैबतपुर से लापता हुए आठ दिन हाे गए लेकिन अबतक उनका सुराग नहीं मिला है। पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर तलाश करने में जुटी है। दाेनाें भाई 8 दिसंबर काे इब्राहिमपुर के मुखिया राजीव रंजन से हिसाब-किताब करने नाैबतपुर के नगवां गांव गए थे।

राजीव से मिलने के बाद दाेनाें ने उन्हीं के नाैबतपुर स्थित परिसर में गाड़ी लगा दी। उसके बाद घर नहीं लाैटे। दाेनाें का कुछ भी पता नहीं चलने से पुलिसिया जांच से परिजनाें का भराेसा उठता जा रहा है। परिजन ओझा, गुणी और पंडित की शरण में जाने पर मजबूर हाे गए।

भाई सुमन ने बताया कि नालंदा के इस्लामपुर के पास एक पंडितजी से मिलने गए थे। डीजीपी एसके सिंघल से भी मिल चुके हैं। एसआईटी गठित की गई है, पर पुलिस के किसी भी अधिकारी के पास यह जवाब नहीं है कि दाेनाें भाई कहां हैं? दाेनाें के रहस्यमय ढंग से लापता हाेने के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। नाैबतपुर बाजार से लेकर बिक्रम माेड़ तक दाे दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

दाेनाें की आखिरी तस्वीर 8 दिसंबर की शाम 4.57 बजे तक मिली, उसके बाद पुलिस की जांच वहीं पर आकर रुक गई। पुलिस ने करीब 12 साै माेबाइल के डंप डेटा काे भी खंगाला पर नतीजा सिफर ही रहा। इधर, राकेश व अमित के आठ दिन के बाद भी नहीं मिलने और न कह किसी तरह का काॅल आने से परिजन किसी अनहाेनी की आशंका से सहमे हुए हैं। 8 दिसंबर से ही उनके घर में मातम छाया हुआ है। परिजन राेजाना नाैबतपुर थाना के चक्कर लगा रहा है। परिजनाें का कहना है कि पुलिस केवल भराेसा दे रही है।
5 दिन में नहीं मिले तो राज्यभर में राइस मिल पर कामकाज को ठप करेंगे मिलर

पांच दिनों के भीतर नौबतपुर से लापता बिहार राइस मिलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आरके गुप्ता एवं उनके भाई अमित कुमार की सकुशल बरामदगी नहीं होती है तो बिहार के समस्त राइस मिल को बंद कर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उक्त बातें पटना जिला राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद सिंह ने मंगलवार को बिहटा के अमहरा स्थित अपोलो राइस मिल पर आयोजित बिहार राइस मिलर एसोसिएशन एवं व्यवसायी संघ की बैठक में कही।

उन्होंने कहा कि राइस मिलर को जमीन खा गया या आसमान निगल गया, प्रशासन स्पष्ट बोलने से कतरा रहा है। पांच दिनों का अल्टीमेटम सरकार और प्रशासन को देते हुए कहा कि अगर सकुशल बरामदगी नहीं होती है तो बिहार के समस्त राइस मिलर अपनी मिल को बंद कर सरकार के कार्य से अलग होकर आंदोलन करेंगे।

राइस मिलर सह पैक्स अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कहा कि राज्य की सरकार समस्त जनता में अमन चैन स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। एक सप्ताह से लापता चावल व्यवसायी का नहीं मिलना उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रही है। कर्ज के बोझ तले दब कर खुद लापता होने की चर्चा पर कहा कि व्यवसाय में लेन-देन तो चलता है।

लापता होने के एक दिन पूर्व तक न तो कोई कर्ज मांगने वाला आया है और न ही उनकी मिल को किसी ने बंद कराया था। फिर यह चर्चा हमलोगों से परे है। प्रशासन उन्हें सकुशल उन्हें बरामद करे मामला अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। निर्णय लिया गया कि विभाग के अधिकारी, प्रशासन को आंदोलन करने का ज्ञापन दिया जाएगा।

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