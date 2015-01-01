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व्यवस्था:आर ब्लॉक दीघा सिक्स लेन में यू- टर्न नहीं, फ्लाईओवर के नीचे से जाना होगा

पटना29 मिनट पहले
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आर ब्लॉक दीघा सड़क पर यू-टर्न को बंद करते कर्मी।
  • सर्विस लेन से हाईवे जाने के लिए तीन विकल्प, राजीव नगर, शिवपुरी व बेली रोड में सुविधा

आर ब्लॉक - दीघा सिक्स लेन हाईवे पर यू-टर्न नहीं होगा। पहले के प्लानिंग के तहत आर ब्लॉक से दीघा के बीच आर-पार करने के लिए दो जगह पर यू-टर्न बनाने की योजना थी। यहां पर हाईवे का स्पीड 40 किलोमीटर प्रतिघंटा रखा गया था। लेकिन, बुधवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निरीक्षण के बाद बंद करने का निर्णय लिया गया।

इसके अगले दिन गुरुवार को निर्माण एजेंसी ने यू-टर्न बनाने के लिए खाली रखे जाने वाले दोनों जगहों पर लोहे का ग्रिल लगाकर बैरिकेडिंग लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों का स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी, आर ब्लॉक से दीघा के बीच की दूरी 6 मिनट में पूरी हाे जाएगी।

अब सिक्स लेन हाईवे को पार करने के लिए सर्विस लेन पकड़ने के बाद तीन विकल्प का उपयोग करना होगा। पहला विकल्प बेली रोड फ्लाई ओवर, दूसरा विकल्प शिवपुर फ्लाई ओवर और तीसरा विकल्प राजीव नगर फ्लाई ओवर है। इन विकल्पों का उपयोग कर हाईवे के आर-पार जाया जा सकेगा।

एक जनवरी से चालू होने वाले आर ब्लॉक-दीघा सिक्स लेन हाइवे का 95 फीसदी से अधिक पूरा हो गया है। बेली रोड फ्लाई ओवर का कार्य अंतिम चरण में चल रहा हैं। इसके पूरा होने के साथ ही आर ब्लॉक से दीघा के बीच 6.3 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करने की सुविधा बहाल हो जाएगी।
हाईवे से सर्विस लेन के लिए 9 कट, सिटी बसों के लिए बन रहे तीन स्टॉप
आर ब्लॉक – दीघा हाईवे से सर्विस लेन में आने-जाने के लिए 9 जगह पर कट बनाया गया है। इन कटों के माध्यम से बाएं लेने वाले सर्विस रोड में उतर सकेंगे। इसके साथ ही इन जगहों से हाईवे पर चढ़ने की सुविधा है। आर ब्लॉक - दीघा सिक्स लेन हाईवे के दोनों लेन में सिटी बसों के लिए तीन-तीन जगह पर स्टॉप बन रहा है। इसके साथ ही सिक्स लेन हाईवे पर मैनुअल बोर्ड लगाने के साथ 6 जगहों पर डिजिटल स्क्रीन बोर्ड लगाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए 7 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। इससे स्पीड की मॉनिटरिंग होगी।

यू-टर्न बंद कर डिवाइडर बनाने का विरोध भी शुरू, सड़क पर उतरे लोग
आर ब्लॉक – दीघा सिक्स लेन हाईवे पर पानी टंकी के पास यू-टर्न को डिवाइडर बनाकर बंद करने का स्थानीय लोगों ने विरोध कराना शुरू कर दिया है। इसमें महेश नगर, इंद्रपुरी, पटेल नगर के निवासी शामिल है। महेश नगर निवासी प्रो. बिहारी सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों को पानी टंकी, बोरिंग रोड, पाटलीपुत्र जाने के लिए एक से डेढ़ किलोमीटर सर्विस लेन से दूरी तय करनी होगी। पूरब की तरफ जाने पर शिवपुरी फ्लाई ओवर को पार करना होगा। यहां शिवपुरी मुहल्ले सहित अन्य मुहल्लों की आबादी निकलने के कारण पहले से जाम रहता है।

पैदल चलने वाले को पानी टंकी के बाद हाईवे पार करना होगा

पैदल चलने वाले लोगों को आर ब्लॉक-दीघा सिक्स लेन पार करने की पानी टंकी के पास सुविधा मिलेगी। यहां पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। इसपर चढ़ने और उतरने के लिए लिफ्ट लगेगा। बुजुर्ग-दिव्यांग सहित आम लोगों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से लोग हाईवे आर-पार करेंगे।

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