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शेड्युल में बदलाव:अब 2 नहीं, 1 फरवरी से इंटर की परीक्षाएं, बिहार बोर्ड ने बदला शेड्यूल

पटनाएक घंटा पहले
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बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2021 के शेड्युल में बदलाव किया है। पहले दो फरवरी से शुरू होने वाली थी। लेकिन गुरुवार को जारी शेड‌यूल के मुताबिक परीक्षा एक फरवरी से ही शुरू होगी।

अब परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। प्रथम पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक होगी जबकि दूसरी पाली 1.45 से 5.00 बजे तक होगी। प्रायोगिक परीक्षाएं पहले की तरह नौ से 18 जनवरी 2021 के बीच होंगी।

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