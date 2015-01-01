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  • On Social Media, Sushil Modi Asked Tejashwi 'How Did The Lalu Family Become The Owner Of 5 Plots In The MLA Cooperative'

सवाल:सोशल मीडिया पर सुशील मोदी ने तेजस्वी से पूछा- ‘लालू परिवार एमएलए को-ऑपरेटिव में 5 प्लॉट का मालिक कैसे बन गया’

पटना20 मिनट पहले
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उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से पूछा है कि वे बताएं कि लालू प्रसाद व उनका परिवार एक साथ एमएलए को-ऑपरेटिव के पांच प्लाट्स के मालिक कैसे बन गए? नियमतः एमएलए को-ऑपरेटिव में जब एक प्लॉट आवंटित करने का प्रावधान है तो लालू प्रसाद ने 5 प्लॉट कैसे ले लिया?

जब लालू प्रसाद को वर्ष 1992 में एमएलए को-ऑपरेटिव का प्लॉट संख्या 208 आवंटित किया गया था तो फिर एमएलसी बनाने के एवज में बादशाह प्रसाद आजाद से दूसरा प्लॉट संख्या 207 अपने नाम क्यों लिखवा लिया? राबड़ी देवी के प्लॉट के बगल की प्लॉट संख्या 210 जो सामुदायिक भवन के लिए चिन्हित था, को साधु यादव को क्यों आवंटित किया गया?

क्या मकसद यह नहीं था कि उस प्लॉट का इस्तेमाल भी लालू परिवार करे? लालू प्रसाद बताएं कि आवासीय उपयोग के लिए आवंटित प्लॉट संख्या 208 का व्यावसायिक इस्तेमाल कर लीज की शर्तों व नियमों की धज्जियां उड़ा कर लाखों रुपए क्यों कमाते रहे हैं?

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