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  • On The Air Route From Darbhanga Today, The First Aircraft Will Land At 11.15 Am; Flights Will Fly To Delhi, Bengaluru And Mumbai

हवाई सफर:दरभंगा आज से हवाई रूट पर, पहला विमान सुबह 11.15 बजे लैंड करेगा; दिल्ली, बेंगलुरू और मुंबई के लिए फ्लाइटें भरेंगी उड़ान

पटना36 मिनट पहले
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मिथिलांचल के लाेगाें काे दीपावाली, छठ और चुनावी नतीजे से पहले रविवार यानी 8 नवंबर काे बड़ी साैगात मिलने वाली है। रविवार से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरू और मुंबई के लिए तीन जाेड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू हाेने वाली हैं। फ्लाइट के ऑपरेशन शुरू हाेते ही 20 सितंबर से ही तीन जाेड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू हाे गई थी।

8 नवंबर काे इन छह फ्लाइटाें में करीब 80 से 90% टिकट बुक हाे चुके हैं। अभी आने वालों की संख्या ज्यादा है। इस बार दीपावाली व छठ में मिथिलांचल या इससे सटे जिलाें के जाे लाेग घर आएंगे उन्हें पटना एयरपाेर्ट आने की जरूरत नहीं हाेगी। भारतीय वायु सेना के अंतर्गत आने वाले दरभंगा एयरपाेर्ट का एरिया 1,400 वर्गमीटर है। यहां का टर्मिनल भवन, जरूरी यात्री सुविधाओं के साथ व्यस्ततम समय में 100 यात्रियों को संभालने में सक्षम है।

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