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पंचायत में फायरिंग:धनरुआ में भूमि विवाद में बुलाई गई पंचायत में सरपंच के सामने महिला सहित दो को मारी गोली

पटना3 घंटे पहले
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  • वारदात के बाद गांव में दहशत का माहाैल, पीएमसीएच रेफर किए गए दाेनाें घायल

धनरुआ थाने के महादेव बिगहा गांव में दो पक्षों में पहले से चले आ रहे भूमि विवाद को सुलझाने को लेकर स्थानीय पंचायत के सरपंच द्वारा गुरुवार को बुलाई गई पंचायत में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। सरपंच के सामने ही एक पक्ष के दो लोगों को गोली मार कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में भगदड़ मच गई और इसे लेकर पूरे गांव में दहशत व्याप्त है।

गोली लगने से घायल होने वाले एक पक्ष से स्थानीय गांव निवासी रामानुज प्रसाद का 22 वर्षीय पुत्र शिशुपाल कुमार और उसकी बहू 19 वर्षीया सुलेखा देवी शामिल हैं। शिशुपाल को जहां पेट में गोली लगी है, वहीं उसकी पत्नी सुलेखा देवी को कमर में। दोनों घायलों का धनरुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। इधर, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार हुई है मारपीट
जानकारी के मुताबिक, गांव के सुदर्शन यादव व रामानुज प्रसाद के बीच एक जमीन पर अपना दावा करने को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। इसे लेकर दोनों के बीच कई बार मारपीट भी हो चुकी थी। गुरुवार को उक्त विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय सांडा पंचायत के सरपंच रविरंजन कुमार द्वारा गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें पूर्व वार्ड सदस्य के अलावा पंचायत के अन्य लोग शामिल हुए।

बक-झक से बढ़ा विवाद
अभी पंचायत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी ही जा रही थीं कि किसी बात को लेकर रामानुज और सुदर्शन के बीच बक-झक होने लगी। सरपंच रविरंजन कुमार ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ता ही गया और देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे से मारपीट शुरू हो गई।

आरोप है कि इस दौरान रामानुज प्रसाद और उसके परिवार के अन्य लोग भागकर अपने घर में घुस गए। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके घर पर हमला बोल दिया और घर के आंगन में मौजूद रामानुज प्रसाद के पुत्र शिशुपाल कुमार और उसकी बहू सुलेखा देवी पर दो गोलियां दाग दीं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनू कुमार राय घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए।

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