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उड़ानों पर मौसम की मार:कई विमान देर से पहुंचे पटना, एक घंटे 45 मिनट की देरी से आएगी मुंबई की फ्लाइट और एक घंटे 40 मिनट की देरी से जाएगी

पटनाएक घंटा पहले
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खराब मौसम की वजह से पटना आने वाली और यहां से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स की लेटलतीफी लगातार जारी है। बुधवार को भी पटना एयरपोर्ट पर कई विमान देर से आए और देर से टेकऑफ भी किया। मुंबई से पटना आने वाली स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG-678 1 घंटे 45 मिनट लेट हो गई है। दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर इस फ्लाइट के पटना पहुंचने का रियल टाइम था, लेकिन रिशेड्यूल होने की वजह से अब इसके 2 बजकर 15 मिनट तक पटना पहुंचने की संभावना है। सुबह 9 बजकर 55 मिनट पर इस फ्लाइट का मुंबई से रवाना होने का वक्त था, पर वहीं से इसे 11 बजकर 40 मिनट पर रिशिड्यूल किया गया।

दिल्ली से आने वाली गो एयर की उड़ान संख्या G8-150 भी आज 1 घंटा 40 मिनट लेट आएगी। इस फ्लाइट को दिल्ली से ही रिशिड्यूल किया गया है। इसके पटना पहुंचने का तय समय दोपहर 2 बजकर 50 मिनट था, लेकिन दिल्ली से ही आज यह फ्लाइट बदले हुए समय 3 बजकर 05 मिनट पर रवाना होगी। वहीं, बेंगलुरु से आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-768 आज 30 मिनट लेट हो गई है। यह फ्लाइट बेंगलुरु से ही दोपहर 1 बजे की जगह 1 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी। इस कारण पटना में इसकी लैंडिंग अपने रियल टाइम 3 बजकर 25 मिनट की जगह 3:55 बजे तक होगी। इन सब से पहले आज बेंगलुरु से आने वाली गो एयर की उड़ान संख्या G8-873 भी 32 मिनट की देरी से पहुंची। इसने सुबह 11:20 की जगह 11 बजकर 32 मिनट पर पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया। स्पाइस जेट की ही गुवाहाटी से आने वाली फ्लाइट SG-3723 आज पूरे एक घंटे लेट पहुंची। सुबह 10:45 की जगह 11 बजकर 45 मिनट पर इसकी लैंडिंग हुई।

पटना से इन्हें किया गया रिशेड्यूल
पटना से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG-284 को रिशेड्यूल किया गया है। आज यह फ्लाइट 1 घंटा 40 मिनट की देरी से जाएगी। पटना एयरपोर्ट से इस फ्लाइट के उड़ान भरने का समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट था, पर अब यह बदले हुए समय 2 बजकर 50 मिनट पर जाएगी। यहां से दिल्ली जाने वाली गो एयर की फ्लाइट G8-158 को आज 1 घंटा 35 मिनट रिशेड्यूल किया गया है। यह 3 बजकर 25 मिनट की जगह शाम 5 बजे पटना से रवाना होगी। बेंगलुरु जाने वाली स्पाइस जेट की SG-767 आज 25 मिनट की देरी जाएगी। रियल टाइम शाम के 4 बजे की जगह इसे 4 बजकर 25 मिनट पर रिशेड्यूल किया गया है। आज पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स में सबसे पहले गो एयर की बेंगलुरु जाने वाली G8-273 को 30 मिनट रिशेड्यूल किया गया था। सुबह 11:50 की जगह आज यह दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर रवाना हुई।

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