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अपराधी नाम के युवक को गोली मारी:पटना सिटी में देर रात चल रही थी दोस्तों की पार्टी, साथ खाया-पिया फिर पिस्टल निकाल चला दी गोली

पटना9 मिनट पहले
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तीन-चार दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे। साथ में सभी ने खाना-पिना किया। इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो पास से पिस्टल निकाला और बैक टू बैक तीन राउंड गोली चला दी। इसमें से एक गोली उस युवक को लगी, जिसके साथ विवाद हुआ। यह घटना पटना सिटी के खांजेकला की है। घायल युवक का नाम मनीष कुमार उर्फ अपराधी है। गोली इसके पीठ में लगी है। गंभीर हालत में इसे पहले पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए वहां से उसे PMCH भेज दिया गया। गोलीबारी की यह वारदात मंगलवार की देर रात की है।

वारदात की जानकारी मिलने के बाद से खांजेकला थाना की पुलिस हरकत में आई। मामले की जांच की तो पता चला कि मनीष चौक थाना के तहत घघा गली इलाके का रहने वाला है। देर रात को वो अपने दोस्तों के साथ ही पार्टी कर रहा था। मगर, उस पार्टी में शामिल एक युवक से उसकी पहले से अदावत थी। उसी ने पिस्टल निकालकर गोली चलाई। वारदात के बाद से उस पार्टी में शामिल सभी युवक फरार हैं। जिनकी तलाश में छापेमारी चल रही है।

थानेदार के अनुसार घायल मनीष पुराना अपराधी रहा है। इसके उपर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वो पहले भी जेल जा चुका है। एक आपराधिक मामले में करीब 5 महीने पहले ही उसे कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद ही वो जेल से छुटकर बाहर आया था। इसके बाद से वह फिर से अपराधी साथियों के साथ उठने-बैठने लगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वारदात के वक्त कौन-कौन लोग मौजूद थे, उनकी पहचान कर तलाश की जा रही है।

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