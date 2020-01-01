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28.70 करोड़ का फर्जीवाड़ा मामला:NHAI के खाते से फर्जी निकासी में आरा से दो गिरफ्तार, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाल रही पुलिस

पटना20 मिनट पहले
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  • आरा से गिरफ्तार किया गया ज्वेलरी शॉप का मालिक और उसका साथी
  • फर्जी निकासी के मामले में गांधी मैदान थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और पटना जिला भू-अर्जन विभाग के बैंक अकाउंट से फर्जी निकासी के मामले में गांधी मैदान थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। आरा में छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक ज्वेलरी शॉप का मालिक संदीप कुमार गुप्ता और दूसरा इसी का साथी रिजू उर्फ रिजवान शामिल है। इन दोनों का नाम केस की जांच के दौरान आया। पुलिस का दावा है कि इन दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसी वजह से इन्हें पकड़ा गया, बुधवार को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया।

जांच में यह बात सामने आई है कि इन दोनों का एक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के बोरिंग रोड ब्रांच में है। वहां के मैनेजर रहे सुमित से इन दोनों की दोस्ती थी। सुमित ने जो करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से NHAI के अकाउंट से RTGS किए, उसमें से करीब 35 लाख रुपए संदीप कुमार गुप्ता के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। इस बात के पुख्ता सबूत जांच के क्रम में मिले हैं। वहीं, रिजू का रोल इस कांड में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए शुभम गुप्ता की तरह कैरियर के रूप में काम करने वाले के तौर पर बताया गया है। इसके अकाउंट में रुपए गए या नहीं, इस बारे में पुलिस कुछ भी नहीं कह पा रही है।

रुपया आते ही बैंक को किया था ई-मेल
पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मगर, अब एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। करीब 35 लाख रुपए संदीप के अकाउंट में 2019 में आए थे। सूत्रों के अनुसार अचानक अपने अकाउंट में लाखों रुपए देख कर वह हैरान रह गया था। उसने इस संबंध में बैंक को एक ई-मेल भेजा था और रुपयों की जानकारी दी थी, जिसके बाद रुपए उसके अकाउंट से वापस भी ले लिए गए थे। अगर यह बात सही है तो सवाल संदीप की गिरफ्तारी को लेकर उठने लगेंगे, जिस पर पुलिस के अधिकारी फिलहाल जांच चलने की बात कह कर अपनी चुप्पी साध ले रहे हैं।

बैंक से मांगी गई है डिटेल
इस केस में संदीप और रिजू का रोल बैंक अकाउंट के डिटेल्स को खंगालने पर ही पता चल पाएगा। इसके लिए पुलिस के अधिकारी का कहना है कि उन्होंने बैंक से इस बारे में पूरी डिटेल्स मांगी है। इस केस में पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उनकी ही जांच में अब तक NHAI के अकाउंट से 31 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी निकासी हो चुकी है। ऐसे में सवाल कोटक महिंद्रा बैंक के बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों पर भी उठ रहे हैं कि सरकारी अकाउंट से फर्जी निकासी का काम बगैर उनकी जानकारी के कैसे हुआ? पुलिस को इन बड़ी मछलियों के रोल को भी खंगालना चाहिए, जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा है।

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