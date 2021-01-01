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गिरफ्तारी:लूटपाट करते बदमाश को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

पातेपुर7 घंटे पहले
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बलिगांव थाना क्षेत्र के चिकनौटा चौक के नजदीक किराना दुकानदार से लूट के दौरान फायरिंग मामले में ग्रामीणों द्वारा पकड़ कर पुलिस को सौंपे गए अपराधी को पुलिस ने जेल भेज दिया। वही उसके निशानदेही पर पुलिस अन्य दो भागे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बलिगांव थानाध्यक्ष छोटेलाल पटवारी ने बताया कि बीते शुक्रवार की देर शाम थाना क्षेत्र के चिकनौटा चौक के नजदीक किराना दुकानदार से लूटपाट के दौरान अपराधियों ने फायरिंग कर दी थी।

उस मामले में पकड़े गए अपराधी की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र के बिदुपुर डीह गांव निवासी रामउग्रह राय पुत्र शिवनारायण कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से एक देशी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी शिवनारायण ने पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि वह अपने तीन साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने के लिए यहां आया था। पुलिस द्वारा बरामद बाइक के संबंध में उसने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त बाइक बिदुपुर के ही किसी व्यक्ति के दरवाजे पर से दो तीन दिन पहले चोरी किया था। फरार अन्य दो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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