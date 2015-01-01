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महापर्व में 14 दिन शेष:चुनावी सभाओं की तरह शर्तों के साथ गंगा घाट पर छठ करने की मिले अनुमति

पटनाएक घंटा पहले
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पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने भी नगर निगम से गंगा घाट का निर्माण शुरू करने की अपील की है।
  • तैयारी को लेकर सरकार की ओर से अबतक नहीं मिला कोई दिशा-निर्देश, पसोपेश में जनता व निगम प्रशासन

छठ महापर्व में 14 दिन शेष हैं। लेकिन, गंगा किनारे घाट बनाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जिला प्रशासन और नगर निगम के पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सभी राज्य सरकार के आदेश के इंतजार में हैं। ऐसे में क्या होना चाहिए, इसे लेकर दैनिक भास्कर ने पटना के पूर्व डीएम व बिहार-झारखंड के मुख्य सचिव से रिटायर्ड होने वाले आईएएस अफसर वीएस दूबे व पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के साथ नगर निगम के अधिकारियाें के साथ से बात की। सभी ने विधानसभा चुनाव में सभाओं की तरह शर्तों के साथ गंगा घाट पर छठ की अनुमति देने की बात कही।

वीएस दूबे बाेले-सभाओं पर राेक नहीं ताे धार्मिक अनुष्ठान पर क्याें
वीएस दूबे ने कहा कि चुनाव की तरह शर्तों के साथ गंगा घाट पर छठ करने की अनुमति मिलनी चाहिए। कोरोना संक्रमण का खतरा है, लेकिन जब चुनाव में राजनीतिक दलों को शर्तों के साथ सभा करने की अनुमति दी गई है तो शर्तों के साथ आम लाेगाें काे भी छठ करने को अनुमति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हाेना, जनता से बेमानी होगी। उन्हाेंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव पर रोक लगनी चाहिए थी। अगर आपने चुनाव पर रोक नहीं लगाया तो धार्मिक गतिविधियाें पर कैसे रोक लगा सकते हैं?

ऐसे में सरकार और प्रशासन के पास एक ही विकल्प है कि वह लोगों से अपील करे- गंगा किनारे लोग सामजिक दूरी का अनुपालन कर छठ करें। ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर धार्मिक अनुष्ठान करें। सभी को मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। वहीं सरकार व सामाजिक संस्थाएं घाटाें पर मास्क, सेनेटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि का वितरण करें।

रैलियों से नहीं बढ़ा संक्रमण ताे छठ की तैयारी में देरी क्याें

इधर, पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने भी नगर निगम से गंगा घाट का निर्माण शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आखिरी समय में अगर सरकार की ओर से छठ आयोजन की अनुमति मिलती है तो आनन-फानन में निर्माण कार्य कैसे होगा। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में छठ पूजा के आयोजन का जिक्र किया है। ऐसे में नगर निगम को अपने स्तर से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए।

छठ पूजा आस्था का महापर्व है। अगर आप कोरोना संक्रमण के कारण आयोजन को लेकर ऊहापोह की बात करते हैं तो सरकार को चुनावी रैलियों पर जवाब देना होगा। जब चुनावी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी, लाखों लोग एक स्थान पर एकत्र हुए और काेराेना का संक्रमण नहीं बढ़ा ताे लोगों की आस्था पर प्रहार क्यों? उन्हाेंने नगर निगम से तत्काल छठ की तैयारी शुरू करने की अपील की।

घाटों के निर्माण की योजना तैयार, आदेश का इंतजार
पटना नगर निगम के पदाधिकारियों के मुताबिक घाटों के निर्माण की योजना तैयार की गई थी। इसे लेकर एजेंसी चयन के लिए टेंडर जारी किए जाने थे। लेकिन, सरकार का दिशा-निर्देश अबतक नहीं मिला है। सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी होते ही निगम प्रशासन की ओर से एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। निगम अपनी ओर से याेजना पर काम शुरू कर चुका है।

पेसू ने भी शुरू किया काम
पेसू ने गंगा किनारे से गुजरने वाले बिजली के ताराें को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। जर्जर ताराें को बदला जा रहा है। बिजली इंजीनियरों के मुताबिक 33 केवी फीडर की लगातार पेट्रोलिंग करायी जा रही है। इसके साथ ही गंगा किनारे जाने वाले रास्ताें में लगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि सरकार की अनुमति मिलने के बाद लोग महापर्व करने के लिए गंगा घाट जाएं तो बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। किसी तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे।

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