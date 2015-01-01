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  • Pink Color Can Increase In The House, This Time The Maximum Number Of 15 Political Parties Has Made Women Candidates, 370 Candidates Are Beating

बढ़ रहा प्रतिनिधित्व:सदन में बढ़ सकता है गुलाबी रंग, इस बार सबसे ज्यादा 15 राजनीतिक दलों ने महिलाओं को बनाया उम्मीदवार, 370 प्रत्याशी ठोक रहीं ताल

पटना36 मिनट पहले
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  • 2010 के विस चुनाव के बाद महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से लगातार आगे रहा

(कुणाल किशोर) सूबे की राजनीति में महिलाएं दमदार उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण के बाद स्थितियां बदली हैं। वे अब विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व के मोर्चे पर भी आगे आ रही हैं। चुनाव दर चुनाव मैदान में उनकी संख्या बढ़ रही है। वह जीत रहीं हैं। मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं हैं। 2010 चुनाव के बाद महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से आगे रहा है।

इस चुनाव में भी दूसरे चरण की 94 सीटों में से 74 सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। तीसरे चरण में भी कमोबेश यही रुझान है। यही वजह है कि प्रमुख पार्टियां भी महिला उम्मीदवारों को तवज्जो दे रही हैं। हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। इस बार 15 पार्टियों से 370 महिलाएं मैदान में हैं। 2015 में यह संख्या 273 थी, इनमें 28 जबकि 2010 में 307 में 34 सदन तक पहुंचीं। इस बार की चुनावी फिजां बता रही है कि सदन में महिलाएं बढ़ेंगी।

रोचक इतिहास : 1972 में एक भी नहीं जीतीं

1972 के बिहार चुनाव में 318 सीटों पर 45 महिलाएं मैदान में थीं। एक भी विधायक नहीं बन सकीं। यह पहली बार था जब सदन में महिला नहीं पहुंची। इससे पहले 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 के चुनाव में महिलाएं विधानसभा पहुंचती रही थीं। 1972 में जनता को पांच सालों में तीसरी बार चुनाव का सामना करना पड़ा था। 1972 में कुल 318 विधानसभा सीटें थीं, जिनमें से सामान्य सीटें 244 थीं जबकि 45 सीटें एससी और 29 सीटें एसटी समुदाय के लिए आरक्षित थीं।

इन 318 सीटों पर 55 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 40 ने सामान्य सीटों पर, 9 ने एससी की सीटों पर और 6 ने एसटी सीटों पर किस्मत आजमाई थी। हालांकि, बाद में 10 ने नाम वापस ले लिए। इस 45 महिला प्रत्याशी बची थीं। चुनाव 28 की जमानत जब्त हो गई थी। 17 महिलाएं जमानत बचाने में सफल रहीं, लेकिन विधानसभा में कोई नहीं पहुंच सकीं।

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