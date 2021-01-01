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पहल:ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरुकता के लिए पिंक परेड

पटनाएक घंटा पहले
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गुलमोहर मैत्री द्वारा स्थापना के 10 साल पूरे हाेने पर रविवार को दूसरी पिंक परेड पटना साइंस काॅलेज में आयोजित की गई। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरुकता के लिए इसमें करीब 1100 लोग पहुंचे। परेड में 18 यूनिट शामिल हुई, जिसका नेतृत्व बीएमपी के म्यूजिकल बैंड ने किया।

रंगारंग परेड में मंत्री अशोक चौधरी, विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर, पद्मश्री सुधा वर्गीज व विमल जैन, एनसीसी के एडीजी एम. इंद्रबालन और साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. श्रीराम पद्मदेव शामिल हुए। एनसीसी व एनएसएस के अलावा पटना साइंस कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, स्काउट गाइड, बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, जीडीएस गर्ल्स हॉस्टल, बिईंग हेल्पर, रेनबो होम, अंशुल क्रिकेट एकेडमी, इनर व्हील क्लब, रोटरी पाटलिपुत्र, जेडी वीमेंस कॉलेज, पटना कॉलेज, संत जेवियर्स कॉलेज, नारी गुंजन की वुमेनिया बैंड और अन्य सामाजिक संगठन ने इसमें भाग लिया।

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