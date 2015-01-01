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आयोजन:उपन्यास सेनापति मैकू कहार का हुआ विमोचन कवियों ने कविता पाठ कर लूटी वाह-वाही

हाजीपुर4 घंटे पहले
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  • शहर के सिनेमा रोड स्थित बाबू शिवजी राय मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में आयोजित किया गया कार्यक्रम

शहर के सिनेमा रोड स्थित बाबू शिवजी राय मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में उपन्यास सेनापति मैकू कहार पुस्तक का विमोचन व काव्य उत्सव का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में प्रगतिशील साहित्यकार विनय कृष्ण काले बादल की नवीन रचना सेनापति मैकू कहार उपन्यास का डॉ. महेंद्र प्रियदर्शी डॉ. वीरमणि राय, प्रो. वीर भूषण, अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। वहीं दूसरे सत्र में काव्य उत्सव में शहर के कवियों ने अपनी रचना का पाठ कर वाह वाही लूटी। काव्य उत्सव में कवियों ने कविता, गीत की प्रस्तुति कर उत्सव को यादगार बना दिया। जिसकी अध्यक्षता लेखक विनय कृष्ण काले बादल और संचालन साहित्य सचिव मेदिनी कुमार मेनन के कविता, गीत, गजल की प्रस्तुति की।

कवि रवि कुमार ने इश्क और सामाजिक सरोकार के कई मुक्तक दोहे और शायरी प्रस्तुत किए। कवि हरिशंकर सुमन राष्ट्रभक्ति की कविता, डॉ. महेंद्र प्रियदर्शी ने कविता कहां बना उनके सपनों का प्यारा हिंदुस्तान कविता खूब तली बटोरी। बज्जिका कवि शंभू शरण मिश्र की कविता मंजिल स्वयं गढ़ना अविरल चलना खूब सराही गई। कवि आशुतोष सिंह ने स्व रचित विरह गीत की प्रस्तुति की। शिक्षक उमेश कुमार निराला, गीतकार मृत्युंजय सिंह, रंगकर्मी विजय कुमार, भागलपुर के कवि कृष्ण मोहन की कविता लौह शैया वीरमणि राय द्वारा पेश की गई। कार्यक्रम के अंत में संजय दास ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में हरिभूषण, कर्नल कुमार, विजय प्रकाश, ज्ञानेश गौतम, विवेक मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद थे।

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