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गिरफ्तारी:चार वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

महुआ7 घंटे पहले
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महुआ पुलिस ने विभिन्न गांव में छापेमारी कर चार वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कृष्ण झा ने बताया कि गोविंदपुर गांव से नीरज कुमार, शेरपुर छतवारा से रणधीर कुमार, हरपुर बेलवा से आशीष रंजन तथा गोविंदपुर खेसरहिया से मदन साह को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों पहले के केस में नामजद था। जिसकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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