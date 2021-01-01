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रुपेश हत्याकांड की जांच खत्म?:200 कैमराें का फुटेज, 600 जीबी डेटा और 400 सीडीआर खंगालने के बाद आराेपी तक पहुंची पुलिस

पटनाएक घंटा पहले
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पुलिस के मुताबिक, रितुराज के मोबाइल नंबर का दो साल का सीडीआर निकाला गया। वह मात्र दो पन्ने का है। - Dainik Bhaskar
पुलिस के मुताबिक, रितुराज के मोबाइल नंबर का दो साल का सीडीआर निकाला गया। वह मात्र दो पन्ने का है।
  • एसएसपी बाेले- जांच के लिए 100 किमी पैदल चली पुलिस

इंडिगाे के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के मामले का पुलिस ने घटना के 23वें दिन खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक बाइपास स्थित फोर्ड अस्पताल के पास और बहादुरपुर की अलका काॅलोनी के पास के कैमरे का फुटेज मिला तब पुलिस को मामले में लीड मिला और जांच आगे बढ़ी। एसएसपी ने कहा कि इस दौरान हमारी टीम ने शहर में लगे 200 सीसीटीवी कैमराें को खंगाला।

लगभग 600 जीबी डेटा देखा गया। चार हजार से अधिक सीडीआर को टीम ने खंगाला। यही नहीं पुलिस लगभग सौ किलोमीटर पैदल चलीं होगी। एसएसपी ने कहा-हमारी टीम ने बेहतर काम किया है। एसएसपी ने कहा- हमारी टीम 12 से 28 जनवरी तक शहर के विभिन्न स्थानों का कैमरा देखती रही। 28 जनवरी को ही हमें लीड मिला।
पत्नी काे वाट्सएप कॉल करता था रितुराज

पुलिस के मुताबिक, रितुराज के मोबाइल नंबर का दो साल का सीडीआर निकाला गया। वह मात्र दो पन्ने का है। वह अपनी पत्नी से भी वाट्सएप कॉल से ही बात करता था। पुलिस की मानें तो 24 जनवरी तक उसके हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगा था। रितुराज को पुलिस फोर्ड अस्पताल तक सीसीटीवी से चेज कर चुकी थी लेकिन पहचान नहीं हुई थी।

पुलिस को सिर्फ शक था। 25 जनवरी को पुलिस ने रितुराज को बाइक से आरके नगर से निकलते देखा। वह बहादुरपुर की तरफ गया। इसके बाद पुलिस बहादुरपुर की तरफ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगी।

जांच में लगी थी तीन आईपीएस, दो डीएसपी सहित 60 की टीम
घटना 12 जनवरी को हुई। इसके बाद सिटी एसपी मध्य विनय तिवारी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई। इस एसआईटी में दो डीएसपी के साथ साठ लोगों की टीम काम कर रही थी। साथ ही पूरे मामले को एसएसपी और आईजी खुद मॉनिटर कर रहे थे। तीन आईपीएस, दो डीएसपी सहित 60 लोगों की टीम ने 22वें दिन बाइक चोर रितुराज को गिरफ्तार किया। इसी ने स्वीकार किया कि उसने रूपेश की हत्या की।

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