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दुस्साहस:महुआ में पोलिंग एजेंट को बूथ से खींच बाहर ले जाकर पिटाई

हाजीपुर3 घंटे पहले
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  • हंगामे की सूचना के बाद एसडीपीओ ने खुद बूथ की संभाली कमान

बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में महुआ व पातेपुर में छिटपुट घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिसमें महुआ 225 बूथ पर जदयू पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र से बाहर खींच कर उसके साथ जमकर मारपीट किया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा बीच बचाव करने के बाद पोलिंग एजेंट को घर भगाया गया है। वहीं, पोलिंग एजेंट ने तुरंत इस घटना की जानकारी फोन कर एसपी, डीएम व महुआ एसडीपीओ को दिया। सूचना मिलते ही महुआ एसडीपीओ ने बूथ केंद्र पर पहुंचकर घटना की जानकारी लिया और पोलिंग पार्टी को फोन कर बूथ सील होने के बाद सुरक्षित घर पहुंचाने की आश्वासन पर बुलाया गया। वहीं, पीड़ित पोलिंग पार्टी ने बताया कि बूथ पर सुबह से आस पास कुछ युवकों ने बाहर रह रहें लोगों की पर्ची लेकर वोट डाल रहें थे।

जिसका विरोध कर इसकी सूचना कंट्रोल रूम व संबंधित पदाधिकारी को फोन कर दिया। सूचना के बाद गश्ती टीम ने बूथ पर पहुंचकर लोगों खदेड़ा और एक 15 वर्ष के युवक को 56 वर्ष के व्यक्ति का पर्ची लेकर वोट डालने को लाईन में खड़ा पाया जिसे पकड़कर एक घटा बैठाए रखा। इस घटना से बौखलाएं चन्द्रकेत राय के पुत्र बिसुजीत राय व अन्य 10 लोगों ने शराब की नशे में था, सभी गश्ती पुलिस को जाते ही बूथ से खींचकर ले गया और मारपीट किया। जिससे हम दोनों पोलिंग कर्मी किसी तरह सुरक्षित स्थान पहुंच जान बचाये। वही बूथ से हटते ही एक घंटा में लगभग 200 बोकस वोटिंग किया। एसडीपीओ ने बताया कि पोलिंग पार्टी द्वारा आवेदन मिलने के बाद बदमाशों की चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

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