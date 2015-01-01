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चुनाव:प्रेमा चौधरी ने मतदान कर किया एनडीए की फिर से जीत का दावा

पातेपुर3 घंटे पहले
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पातेपुर विधानसभा के तृतीय एवं अंतिम चरण में पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के बस्ती खोआजपुर पंचायत भवन बूथ संख्या 85 पर पातेपुर की निवर्तमान राजद विधायक प्रेमा चौधरी ने अपने पति एवं पुत्र के साथ पहुंच कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शनिवार को पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे तृतीय एवं आखिरी चरण में होने वाले मतदान को लेकर सीधे हाजीपुर स्थित आवास से पातेपुर के खोआजपुर बस्ती पंचायत भवन बूथ संख्या 85 पर अपने पुत्र अभिषेक चौधरी एवं पति सेवानिवृत्त डीडीसी डोमन महतो तरुण के‌ साथ विधायक प्रेमा चौधरी साथ पहुंची थी।

अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पातेपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब में कहा कि इस बार के चुनाव में फिर एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्रिया कलाप से जनता काफी खुश है। इसलिए फिर इस बार नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे.वही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि युवाओं को दस लाख नौकरी देने का वादा चुनावी जुमला है। बिहार की समझदार जनता जानती है कि अपने 15 साल के शासनकाल में राजद ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कुछ नहीं किया।

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