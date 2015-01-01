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  • Preparation Of Panchayat Elections From EVMs, Not First Ballot Paper In Bihar; Elections To Be Held Between March And May Next Year

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पंचायत चुनाव:बिहार में पहली बार बैलेट पेपर नहीं, ईवीएम से पंचायत चुनाव की तैयारी; अगले वर्ष मार्च और मई के बीच होने हैं चुनाव

पटना31 मिनट पहले
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  • राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी का इंतजार

बिहार में अगले साल होने वाला पंचायत चुनाव इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन से कराने की तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे हैं। अगर राज्य सरकार से ईवीएम से चुनाव की हरी झंडी मिल जाती है तो ईवीएम से चुनाव का यह पहला मौका होगा। शहरी निकाय के चुनाव ईवीएम से होते हैं।

आयोग के सूत्रों के अनुसार ईवीएम से चुनाव कराने के लिए आयोग ने सरकार से आवंटन उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है। अगले वर्ष मार्च से मई के बीच पंचायत चुनाव होना है। अधिकतम नौ चरणों में पंचायत चुनाव की तैयारी है। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के करीब 2 लाख 58 हजार पदों पर चुनाव होना है। पिछले पंचायत चुनाव में 1 लाख 19 हजार 24 बूथ बनाए गए थे।

6 पद के लिए चुनाव: 15 हजार ईवीएम का इस्तेमाल संभव

पंचायत चुनाव में नई तकनीक वाली ईवीएम का इस्तेमाल होगा। यह मल्टीपल पोस्ट ईवीएम होगी। चूंकि छह पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं इसलिए एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 बैलेट यूनिट जुड़े होंगे। खास बात यह होगी कि आयोग महज 15 हजार ईवीएम से ही पूरा चुनाव कराने की तैयारी में है। नई तरह की ईवीएम में एक मेमोरी चिप लगी होगी। लिहाजा एक चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण में इसी ईवीएम का इस्तेमाल हो सकेगा। उम्मीद है कि पंचायती राज विभाग ईवीएम से चुनाव पर सहमति दे देगा।
4 राज्यों में ईवीएम से हो रहे पंचायत चुनाव
हरियाणा, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। बिहार में अगर इसकी अनुमति मिलती है तो यह पांचवां राज्य होगा।

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